लोकसभा सचिवालय ने PM मोदी पर टिप्पणी संबंधी नोटिस पर राहुल गांधी से 15 फरवरी तक मांगा जवाब

लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है

नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस (breach of privilege notices) पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है. सचिवालय ने गांधी को बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है. भाजपा सांसदों- निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने को कहा है.

लोकसभा में मंगलवार को ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ (Motion of Thanks on the President’s Address) पर चर्चा के दौरान गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था.

गांधी ने हिंडनबर्ग-अडाणी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी. दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने ‘घृणित, असंसदीय और अपमानजनक’ आरोप लगाए. गांधी द्वारा की गई कई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था.

मंगलवार को ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ पर लोकसभा में गांधी के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग-अडानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी, दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था. दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने “अपमानजनक, असंसदीय और अपमानजनक” आरोप लगाए. गांधी द्वारा की गई कई टिप्पणियों को स्पीकर ने सदन से निकाल दिया गया था. ( इनपुट:भाषा)

