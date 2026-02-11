Explained: आखिरी बार लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? जानिए कब-कब हुआ ऐसा, क्या कभी हो पाया सफल

भारतीय संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव अब एक नए मोड़ पर आ गया है. विपक्षी गठबंधन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Image- PTI)

No Confidence Motion: लोकसभा की कार्यवाही और संसद के गलियारों में इन दिनों हलचल तेज है. विपक्ष की ओर से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा गया है. जिसपर 9 मार्च को चर्चा होने की संभावना है.

भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर का पद बहुत ही गरिमामय और निष्पक्ष माना जाता है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाना एक बड़ी राजनीतिक घटना होती है. जानिए आखिर यह विवाद क्या है, अतीत में ऐसा कब-कब हुआ और हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है.

ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष क्यों है?

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. विपक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी सांसदों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं.

विपक्ष ने साथ ही सदन की कार्यवाही के दौरान माइक बंद करने या चुनिंदा सांसदों को ही अनुमति देने जैसे आरोप लगाए गए हैं. हाल की कुछ घटनाओं में विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला सांसदों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ और सत्ता पक्ष के प्रति नरम रुख अपनाया गया.

लोकसभा स्पीकर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया

भारतीय संविधान में स्पीकर के पद को बहुत सुरक्षित रखा गया है ताकि वे बिना किसी डर या पक्षपात के काम कर सकें. अनुच्छेद 94 (c) के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है. प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देनी होती है.

स्पीकर को हटाने के लिए सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है. यानी उस समय जितने सदस्य पद पर हैं, उनमें से 50% से अधिक का समर्थन जरूरी है. जब प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तब स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालांकि वे सदन में मौजूद रह सकते हैं और वोट डाल सकते हैं.

जब-जब स्पीकर के खिलाफ उठे सवाल

आजाद भारत के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, लेकिन जब भी आए, उन्होंने संसदीय राजनीति को हिलाकर रख दिया.

पहला मामला- जी.वी. मावलंकर (1954)

भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ 18 दिसंबर 1954 को पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इसे विग्नेश्वर मिश्रा और अन्य विपक्षी नेताओं ने पेश किया था. उस समय नेहरू युग था और विपक्ष का तर्क था कि स्पीकर सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं. हालांकि, भारी बहस के बाद यह प्रस्ताव गिर गया और मावलंकर अपने पद पर बने रहे.

हुकुम सिंह के खिलाफ प्रयास (1966)

तीसरी लोकसभा के दौरान स्पीकर हुकुम सिंह पर भी पक्षपात के आरोप लगे. समाजवादी नेता मधु लिमये द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था. वह दौर राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल वाला था. विपक्ष ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन संख्या बल न होने के कारण यह प्रस्ताव भी सफल नहीं हो सका.

बलराम जाखड़ और 1987 का तनाव

आठवीं लोकसभा के दौरान बलराम जाखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई. इसे सीपीएम के सांसद सोमनाथ चटजी ने पेश किया था. उस समय बोफोर्स जैसे मुद्दों पर सदन में भारी गतिरोध था. लेकिन कांग्रेस के पास भारी बहुमत होने के कारण विपक्ष का यह प्रयास महज एक प्रतीकात्मक विरोध बनकर रह गया.

क्या यह प्रस्ताव वाकई सफल हो सकता है?

इतिहास गवाह है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव उन्हें पद से हटाने में सफल नहीं रहे. इसके कई कारण हैं. स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष या गठबंधन का होता है जिसके पास बहुमत होता है. जब तक सरकार के पास नंबर हैं, स्पीकर को हटाना नामुमकिन जैसा है. अक्सर विपक्ष ऐसे प्रस्ताव केवल अपनी नाराजगी दर्ज कराने और जनता का ध्यान खींचने के लिए लाता है.

स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

लोकसभा स्पीकर को सदन का संरक्षक कहा जाता है. उनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं. जैसे- दल-बदल कानून के तहत सांसदों की सदस्यता पर फैसला लेना. सदन के भीतर मर्यादा बनाए रखना और अनुशासनहीनता पर सांसदों को सस्पेंड करना. जब स्पीकर पर ही सवाल उठते हैं, तो यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है.

ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की यह तैयारी सदन के भीतर बढ़ते अविश्वास को दिखा रही है. हालांकि, गणित और इतिहास को देखें तो उन्हें हटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह कदम आने वाले दिनों में संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट को और बढ़ा सकता है.

