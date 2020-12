नई दिल्ली: देश को अब जल्द नया संसद भवन परिसल मिलने वाला है. इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास करेंगे. स्पीकर ओम बिड़ला ने पीएम आवास पहुंच कर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित भी किया. Also Read - Farmers Protest: 5वें दौर की वार्ता में क्या आज होगी आर-पार की बात! किसानों ने दी है बड़ी धमकी

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमारे संसद भवन को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अब देश को जल्द ही नया संसद भवन भी मिल जाएगा. आजाद भारत के नए संसद भवन के निर्माण की तारीख तय कर ली गई है. उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे.

It has been decided that the foundation stone laying ceremony of the new Parliament building will be held on 10th December at 1 pm. The ceremony will begin with 'bhumi pujan' by the Prime Minister: Lok Sabha Speaker Om Birla pic.twitter.com/hFadTeybmu

— ANI (@ANI) December 5, 2020