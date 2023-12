संसद की सुरक्षा में चूक पर लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, जानिए क्या कहा

Parliament Security Breach: संसद में बीते दिनों हुए सुरक्षा में चूक मामले को लेकर शनिवार, 16 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) ने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में स्पीकर ने बुधवार, 13 दिसंबर की घटना पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा है कि सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी विषयों पर तुरंत कार्रवाई शुरू की गई. संसद की सुरक्षा में सेंध के विषय की सघन जांच के लिए दो कमेटी बनी हैं, जो त्वरित जांच कर रिपोर्ट देंगी.

ओम बिरला ने पत्र में आगे लिखा कि एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी जो 13 नवंबर की घटना पर शीघ्र रिपोर्ट देगी. दूसरी उच्च स्तरीय कमेटी संसदीय परिसर में सुरक्षा के विभिन्न सुझाव देगी. लोकसभा स्पीकर ने अपने पत्र में लिखा कि हाल में सांसदों के सदन से निलंबन और 13 दिसंबर की सुरक्षा चूक की घटना में कोई संबंध नहीं है. फिर भी कुछ सांसद और पार्टियां इनको एक साथ जोड़कर देख रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

Lok Sabha Speaker Om Birla writes to all the MPs over Parliament security breach matter.

The letter reads, “…A high-level inquiry committee has been constituted for an in-depth investigation of the incident…I have also constituted a High Powered Committee which will review… pic.twitter.com/hYnhuDIEqD

— ANI (@ANI) December 16, 2023