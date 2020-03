नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में आज नियम 193 के तहत चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान नहीं होगा. लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक यह चर्चा प्रश्नकाल और सदन के पटल पर मंत्रालय के पेपर्स प्रस्तुत करने के तुरंत बाद यानि 12 बजे के बाद शुरू होगी. इससे पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस के सात सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था. लोकसभा की बुलेटिन में कहा गया है था कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा सदस्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल में पैदा हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे.

Congress’ Adhir Ranjan Chowdhury and BJP’s Meenakshi Lekhi to raise a discussion on the ‘recent law and order situation in some parts of Delhi’ in Lok Sabha tomorrow. https://t.co/W9NoFBzePc pic.twitter.com/9gDlLweUnB

— ANI (@ANI) March 10, 2020