ओम बिरला का बड़ा फैसला: शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को दी मंजूरी, ममता को भी झटका

लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी
TMC से अलग होकर NCPI बनाने वाले 20 सांसदों को लोकसभा में अलग सीटिंग की अनुमति मिली
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NCPI नेताओं को सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण भेजा
वहीं, एकनाथ शिंदे ने विकास कार्यों और केंद्र सरकार के सहयोग का भरोसा दिया
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार (18 जुलाई) को बड़ा फैसला लेते हुए शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिवसेना (शिंदे) में विलय को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) बनाने वाले 20 सांसदों को भी लोकसभा में अलग सीटिंग की अनुमति मिल गई है. इस फैसले के बाद, दोनों समूहों को संसद में नई राजनीतिक पहचान और अलग व्यवस्था मिल गई है.
NCPI नेताओं को सर्वदलीय बैठक का न्योता
लोकसभा में नई पहचान मिलने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने TMC से अलग होकर NCPI में शामिल हुए सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को पत्र लिखा. उन्होंने रविवार (19 जुलाई) को होने वाली फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. यह बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी विधायी कार्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. किरण रिजिजू ने अपने पत्र में NCPI के मुख्य सचेतक (Chief Whip) डॉ. काकोली घोष दस्तिदार को भी बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया.
शिंदे बोले- भरोसे से हमारे साथ आए सांसद
वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके साथ आने वाले सभी सांसद और नेता किसी दबाव या लालच में नहीं, बल्कि भरोसे के कारण जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में जो भी लोग शिवसेना में शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी और नेतृत्व पर पूरा विश्वास है. शिंदे ने साफ कहा कि उनकी राजनीति किसी पार्टी को तोड़ने की नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए काम करने की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सांसदों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा.
पैसों के आरोपों पर शिंदे ने दिया करारा जवाब
एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 6 सांसद किसी निजी स्वार्थ या पैसे के लिए उनके साथ नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले केवल पैसों की राजनीति देखते हैं, जबकि उनका उद्देश्य अपने क्षेत्रों का विकास करना है. शिंदे ने बताया कि नए सांसदों के लिए विकास निधि उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कराई गई है, ताकि उनके क्षेत्रों से जुड़े लंबित कार्य पूरे हो सकें.