3 दिन के अंदर ममता बनर्जी को मिला चौथा झटका, सांसद काकोली घोष ने TMC में सभी पदों से दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल चुनाव में TMC की हार के कुछ ही दिनों बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था. ये जिम्मेदारी कल्याण बनर्जी को सौंपी गई थी. तब से ही काकोली घोष पार्टी से नाराज चल रही हैं.

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काकोली घोष दस्तीदार बंगाल के बारासात संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद हैं.

पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP की सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ती नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. अब ममता बनर्जी को उनकी ही करीबी ने बड़ा झटका दिया है. बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीकार ने बुधवार को TMC में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है.

काकोली घोष ने TMC संगठन में सभी पदों से अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा है. काकोली घोष ने सुब्रत बख्शी को लेटर लिखा, “पार्टी संगठन में सभी पद छोड़ रही हूं.” हालांकि, काकोली घोष ने अभी TMC की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है. यानी वो TMC सांसद बनी हुई हैं.

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3 दिनों में ममता को मिला चौथा झटका

बीते 3 दिनों में ये ममता बनर्जी के लिए चौथा झटका है. पहले 100 से ज्यादा पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा हुआ. फिर काकोली घोष दस्तीदार ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया. इसके बाद वह 2 विधायकों के साथ BJP सरकार की बैठक में शामिल हो गईं. पूरे घटनाक्रम को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

बारासात से सांसद हैं काकोली

काकोली घोष दस्तीदार बंगाल के बारासात संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद हैं. वह चार बार से लगातार इसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में TMC के भीतर जारी अंदरूनी कलह के कारण उन्होंने मई 2026 में बारासात के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

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CM सुवेंदु अधिकारी की मीटिंग में हुई थीं शामिल

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली जिलों में हो रहे विकास के कामों की समीक्षा के लिए एक प्रशासनिक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के विधायक और सांसद भी मौजूद थे. काकोली घोष भी इस मीटिंग में शामिल हुई थीं. इसके साथ ही देगंगा से विधायक अनीसुर रहमान बिस्वास, स्वरूपनगर की बीना मंडल और हरोआ के मोहम्मद अब्दुल मतीन विधायक भी मुख्यमंत्री की मीटिंग में शामिल हुए थे.

बंगाल में 100 से ज्यादा पार्षदों ने दिया इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 100 से ज्यादा पार्षदों ने 25 और 26 मई 2026 को सामूहिक रूप से अपने पदों और पार्टी से इस्तीफा दे दिया. यह इस्तीफा राज्य के विभिन्न नगर निकायों (जैसे भाटपारा, उत्तर बैरकपुर, और डायमंड हार्बर) में पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और चुनाव में मिली करारी हार के बाद दिया गया था.

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