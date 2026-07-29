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देश में कब से लागू होगा एंटी पेपर लीक कानून? इससे क्या-क्या बदलेगा? 12 सवालों में जानिए सारी डिटेल

एंटी पेपर लीक से जुड़े अपराधों में मैक्सिमम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 29, 2026, 4:17 PM IST
देश में कब से लागू होगा एंटी पेपर लीक कानून? इससे क्या-क्या बदलेगा? 12 सवालों में जानिए सारी डिटेल
विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पेपर लीक अमेंडमेंड बिल को ध्वनि मत से पास किया गया. (संसद टीवी)

लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल बुधवार (29 जुलाई 2026) को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया. लोकसभा में ये बिल 27 जुलाई (सोमवार) को पेश किया गया था. 28 जुलाई (मंगलवार) को इसपर 9 घंटे चर्चा हुई. आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बिल पर 50 मिनट तक अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल के इस बयान को सदन की कार्यवाही से डिलीट कर दिया गया है.

आइए जानते हैं क्या है एंटी पेपर लीक बिल? लोकसभा में पास होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? कानून बनने के बाद इसे कब देश में लागू किया जाएगा? इस बिल से क्या क्या बदल जाएगा:-

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1.क्या है एंटी पेपर लीक?

एंटी पेपर लीक बिल (पब्लिक एग्जामिनेशन – प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक, 2026) सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित धांधली को रोकने के लिए लाया गया एक सख्त प्रावधान है. 2026 के प्रस्तावित संशोधन बिल का मकसद पुराने कानून को ज्यादा सरल बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द कार्रवाई और सजा सुनिश्चित हो सके.

2.लोकसभा में पास होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा?

लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस पर बहस होगी. फिर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा. संसद के उच्च सदन से इस बिल के पास हो जाने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

3.कानून बनने के बाद इसे कब देश में लागू किया जाएगा?

राष्ट्रपति के साइन होते ही ये एंटी पेपर लीक कानून बन जाएगा. इसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी. नोटिफिकेशन की डेट से ही ये बिल लागू हो जाएगा. इस पूरे प्रोसेस में एक हफ्ते का वक्त लग सकता है.

4. 2024 के कानून और 2026 के बिल में सबसे बड़ा अंतर क्या है?

2024 का कानून मुख्य रूप से पेपर लीक और नकल रोकने पर केंद्रित था, जबकि 2026 का बिल जांच और ट्रायल की समय-सीमा तय करने, सजा को सख्त बनाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, STF और एग्जाम सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड तय करने के लिए नए प्रावधान जोड़ता है.

5. पेपर लीक या अनुचित साधनों के मामलों में सजा कितनी होगी?

एंटी पेपर लीक बिल 2026 के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की जेल होगी. साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

6. संगठित पेपर लीक के केस में सजा के क्या प्रावधान किए गए हैं?

अगर अपराध संगठित तरीके से किया जाता है, तो कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.

7. पेपर लीक मामलों की जांच कितने समय में पूरी करनी होगी?

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा.

8. पेपर लीक मामलों की सुनवाई कितने समय में पूरी होगी?

चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अदालत में रोजाना सुनवाई होगी.

9. क्या पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे?

हां. प्रस्तावित संशोधन बिल के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे.

10. क्या पेपर लीक मामलों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई जाएगी?

हां. जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित कर जांच करा सकेगी.

11. इस बिल में किन-किन अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है?

एंटी पेपर लीक बिल में 15 तरह के अपराधों को परिभाषित किया गया है. इनमें पेपर लीक, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करना वगैरह शामिल है.

12. एग्जाम सिक्योरिटी को लेकर क्या नए प्रावधान किए गए हैं?

एग्जाम सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों की थर्ड-पार्टी ऑडिट, स्क्रीनिंग, सीट अलॉटमेंट, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी, इनविजिलेशन और एग्जाम के बाद के प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड तय किए गए हैं.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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