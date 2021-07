ओड‍िशा की धार्मिक नगरी पुरी में लगातार दूसरी बार बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा (Lord Jagannath Rath Yatra) कर्फ्यू के बीच निकाली जा रही है. यात्रा के पहले ही जिला प्रशासन ने रविवार रात 8:00 बजे से दो दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया. पवित्र रथों को आज सोमवार अपराह्न तीन बजे रवाना किया जाएगा.Also Read - Ahmedabad`s Jagannath Rath Yatra Live: भगवान जगन्‍नाथ की रथयात्रा निकली, देखें यहां



प्रशासन ने श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडिचा मंदिर के बीच तीन किलोमीटर लंबे ग्रांड रोड पर प्रतिबंध लागू किया है, जहां मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी. Also Read - Video: अमित शाह ने मंदिर के हाथी को खिलाए फल, खुश गजराज ने सिर पर कई बार रखी अपनी सूंड

#WATCH | Lord Jagannath Rath Yatra to be held, without the participation of devotees today in Odisha’s Puri pic.twitter.com/VB1x0Lmqcj

वहीं, राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथयात्रा को लेकर बधाई और शुभकामना संदेश दिए हैं.

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रथयात्रा के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं. राष्‍ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है, ”भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा में सभी श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों का जीवन सुख,समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण बना रहे.”

My warm greetings to all countrymen, especially all the devotees in Odisha, on the auspicious occasion of Rath Yatra of Lord Jagannath. I wish, with the blessings of Lord Jagannath, lives of all countrymen remain full of happiness, prosperity & health: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/qS9X9x6wQq

