नई दिल्‍ली/ अहमदाबाद: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में श्री जगन्‍नाथ मंदिर परिसर के अंदर ही रथयात्रा निकाली गई. दरअसल, हाईकोर्ट में रथयात्रा की अनुमति के लिए सोमवार को देर रात तक सुनवाई चली, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत इसलिए नहीं दी कि मंदिर प्रबंधन ने स्‍वयं ही कहा कि वह रथयात्रा को मंदिर परिसर में ही निकालेंगे. इसके बाद मंदिर के ट्रस्‍टी और महंत ने मंदिर परिसर के अंदर ही रथयात्रा को निकालने का फैसला किया है. Also Read - क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में पसारे कोरोना ने पैर, सात मामले आए सामने

बता दें कि श्री जगन्नाथजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित रथ यात्रा गुजरात के सबसे लोकप्रिय धार्मिक उत्सवों में से एक है. इस साल इसका आयोजन आज 23 जून को है. Also Read - Coronavirus In India Update: देश में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 312 की मौत, 14,933 संक्रमित

गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी मंगलवार को सुबह रथयात्रा के सिलसिले में श्री जगन्‍नाथ मंदिर पहुंचे और यहां पूजा में भाग लिया. उन्‍होंने कहा हाईकोर्ट में कल देर रात तक सुनवाई चली लेकिन कोविड-19 के चलते हमें रथयात्रा के लिए अनुमति नहीं मिली. मैं मंदिर के ट्रस्‍टी और महंत को स्थिति को समझने के लिए धन्‍यवाद देता हूं और मंदिर परिसर में रथयात्रा की व्‍यवस्‍था करने के लिए. Also Read - Jagannath Puri Rath Yatra 2020 Live: कर्फ्यू के बीच पुरी में रथयात्रा आज से, तैयारियां पूरी, 1500 लोगों का हुआ कोरोना टेस्‍ट

Gujarat: Chief Minister Vijay Rupani arrives at Shree Jagannathji Temple in Ahmedabad for #RathYatra, to be held inside temple premises. pic.twitter.com/911BVjebW4

— ANI (@ANI) June 23, 2020