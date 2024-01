साल 2024 शुरू हो गया है. भारतीयों और केंद्र सरकार के लिए जनवरी का महीना बहुत अहम है. 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम लला को विराजमान किया जाएगा. इससे पहले 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे में पीएम ने जन संबोधन के दौरान 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के आह्वान किया. पीएम की इस बात पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान आया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने के आह्वान पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का कहना है, “भगवान राम तभी घर आएंगे जब केंद्र में भारतीय गठबंधन का झंडा लहराएगा.”

देखें वीडियो-

#WATCH | Patna: On Prime Minister Narendra Modi’s call to celebrate Deepotsav on January 22, Bihar Minister Tej Pratap Yadav says, “Lord Ram will come home only when the flag of INDIA alliance is hoisted at the Centre.” pic.twitter.com/Xp52Apxw3H

— ANI (@ANI) January 1, 2024