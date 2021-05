Coronavirus in India भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,22,000 मामले रिपोर्ट किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 40 दिन के बाद यह अब तक के सबसे कम मामले दर्ज़ किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी कोरोना के मामलों में कमी आ रही है. 3 मई तक रिकवरी दर 81.7% थी अब यह बढ़कर 88.7% हो गई है. Also Read - Black Fungus Vs White Fungus: ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में क्या है अंतर, जानें कौन है ज्यादा खतरनाक

लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 22 दिनों से देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है. 3 मई के समय देश में 17.13% सक्रिय मामलों की संख्या थी अब यह घटकर 10.17% रह गई है. पिछले 2 हफ्तों में सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 10 लाख की कमी देखी गई है.

इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉ.रणदीप गुलेरिया ने कहा, "हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है. इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा." रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत, शिक्षा की चुनौतियों के कारण बच्चों को एक साथ कई नुकसान का सामना करना पड़ा.