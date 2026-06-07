LPG Price hike: घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत फिर बढ़ी, जानें दिल्ली-मुंबई सहित आपके शहर में अब क्या होगी नई कीमत

LPG cylinder new rate: गैस, पेट्रोल-डीजल के दाम और महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. एक बार फिर से, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये का इजाफा किया गया है. इंटरनेशनल मार्केट में जारी उठापटक और खर्चों का वहन करने के लिए तेल कंपनियों ने यह कदम उठाया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद आपके शहर में गैस सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं..
नए दाम लागू होने के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 942 रुपये हो गए हैं. कोलकाता में अब इसके लिए 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये चुकाने होंगे. राज्य टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से अलग-अलग राज्यों में कीमत थोड़ी बदल सकती है. वहीं, बिहार में ये कीमत 1040 के आसपास पहुंच चुकी है.
PTI के अनुसार, पिछले तीन महीनों में गैस के दामों ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले, सात मार्च को की गई 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ी हुई हैं. लॉजिस्टिक और शिप की आवाजाही में देरी के चलते, सरकारी तेल कंपनियों को रियायती घरेलू गैस बेचने पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. कंपनियों के इसी वित्तीय बोझ को थोड़ा कम करने के लिए लगातार कीमतों में इजाफा कर रही है.
महंगाई का यह झटका सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मई के मध्य से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इसके साथ ही सीएनजी की दरों में भी करीब 6 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा गया है. जाते- जाते बताते चलें कि इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनका घर पहले से ही तंग में चल रहा है. भले ही भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रसोई गैस एक बेहद जरूरी ईंधन है, लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी के मंथली बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है.
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