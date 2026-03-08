By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गैस सिलेंडर बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, दूसरा नंबर लगाने से पहले लोगों को इतने दिन करना पड़ेगा इंतजार
LPG Cylinder Booking New Rules 2026: घरेलू रसोई गैस बुक करने के लिए लोगों को एक सिलेंडर मिलने के बाद दूसरे की डिलीवरी के लिए कम से कम 21 दिन का इंतजार करना होगा. इस नियम को लागू करने के लिए गैस एजेंसियों ने अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया है. बता दें कि इन बदलावों के वाबजूद बुकिंग के 24 घंटे में सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी.
Gas Cylinder booking system: बदलते वैश्विक हालातों और सप्लाई चैन की चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नियम में अहम बदलाव किए हैं. इन नियमों के अनुसार, अब ग्राहक अब 21 दिन के नए लॉक-इन पीरियड के बाद ही दूसरी गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे. गैस एजेंसियों ने इस नियम को लागू करने के लिए अपने बुकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव किए हैं.
दूसरी बुकिंग से पहले 21 दिन का इंतजार
घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में सबसे बड़ा बदलाव डिलीवरी के समय को लेकर हुआ है. पहले एक सिलेंडर मिलने के बाद अगले सिलेंडर के लिए 15 दिन का अंतराल होता था, जिसे अब बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार सिलेंडर आपके घर पहुंच जाने के बाद, अगला सिलेंडर आपको 21 दिन पूरे होने के बाद ही डिलीवर किया जाएगा. हालांकि, ग्राहक बुकिंग पहले की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन मंत्रालय इस पर भी विचार कर रहा है कि भविष्य में मिनिमम बुकिंग डे रिक्वेस्ट 21 दिन की हो.
गैस एजेंसियों के सॉफ्टवेयर किए गए अपडेट
इस नए नियम को सख्ती से लागू करने के लिए देश भर की गैस एजेंसियों के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं. तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में एक डिजिटल लॉक लगा दिया है, जो स्वतः ही दो सिलेंडरों के बीच 21 दिन का अंतर सुनिश्चित करता है. यदि कोई ग्राहक तय समय से पहले सिलेंडर की मांग करता है, तो सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है.
साल भर में कितने सिलेंडर?
तेल कंपनियों ने सालाना कोटा भी स्पष्ट कर दिया है. वर्तमान नियमों के अनुसार, एक उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान कुल 15 सिलेंडर ही खरीद सकता है. इनमें से 12 सिलेंडर सब्सिडी वाले होते हैं और बाकी 3 सिलेंडर बिना सब्सिडी के मार्केट रेट पर खरीदे जा सकते हैं. इस सीमा से अधिक सिलेंडर की आवश्यकता होने पर विशेष अनुमति या उचित कारण बताना अनिवार्य होगा.
कमर्शियल गैस की कीमतों में भारी उछाल
घरेलू गैस के साथ-साथ कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव देखा गया है. दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है. 7 मार्च से दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,883 रुपये हो गई है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,835 रुपये तक पहुंच गई है। कीमतों में हुई यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर होटल, रेस्तरां और छोटे उद्योगों की लागत को प्रभावित करेगी.
24 घंटे में डिलीवरी का भरोसा
बुकिंग नियमों को बदलने के साथ ही सरकार ने सेवा की गुणवत्ता पर भी जोर दिया है. तेल कंपनियों ने निर्देश दिए हैं कि बुकिंग होने के 24 घंटे के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाए.सप्लाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए बॉटलिंग प्लांट्स को रविवार के दिन भी कार्य करने के आदेश दिए गए हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं और समय पर अपनी बुकिंग कराते रहें, क्योंकि बाजार में गैस सिलेंडरों की कोई वास्तविक कमी नहीं है.
