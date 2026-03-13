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आपदा में अवसर! LPG सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं स्कैमर्स, जानिए कैसे करे शिकायत
LPG Delivery Fraud: देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती मांग के बीच साइबर ठगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है. लोगों को डिलीवरी का मैसेज भेज कर स्कैमर्स स्कैम कर रहे हैं.
LPG Delivery Fraud: देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती मांग के बीच साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है. ठग अब WhatsApp, SMS और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं. इन संदेशों में दावा किया जाता है कि अगर आप पहले पैसे जमा कर दें तो अगले ही दिन गैस सिलेंडर घर तक पहुंचा दिया जाएगा. कई लोग जल्दी गैस पाने के लालच में इन संदेशों पर भरोसा कर लेते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं.
पैसे दें, गैस पाएं
इस स्कैम में ठग लोगों को “Pay Now, Get Gas Tomorrow” जैसे मैसेज भेजते हैं. इन मैसजों के साथ एक लिंक भी दिया जाता है. जैसे ही लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उन्हें एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाया जाता है. वहां उनसे सिलेंडर बुकिंग के नाम पर एडवांस पेमेंट मांगा जाता है. जैसे ही लोग भुगतान करते हैं, पैसा सीधे ठगों के खाते में चला जाता है और उन्हें कोई गैस सिलेंडर नहीं मिलता.
फर्जी वेबसाइट और विज्ञापनों का इस्तेमाल
साइबर अपराधी लोगों को भरोसा दिलाने के लिए बड़ी गैस कंपनियों के नाम और लोगो का भी इस्तेमाल करते हैं. वे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी विज्ञापन चलाते हैं जो बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं. इन वेबसाइटों पर जाकर लोग अपनी बैंकिंग जानकारी और भुगतान विवरण भर देते हैं. इसके बाद ठग उनके खातों से पैसे निकाल लेते हैं. असली जैसी वेबसाइट और विज्ञापन देखकर कई लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं.
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गैस कंपनियों ने जारी की चेतावनी
देश की प्रमुख गैस कंपनियां जैसे Indane, Bharat Gas और HP Gas ने इस तरह के स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी दी है. कंपनियों का कहना है कि वे कभी भी WhatsApp या SMS के जरिए किसी लिंक पर एडवांस पेमेंट करने के लिए नहीं कहतीं. गैस सिलेंडर की बुकिंग हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही करनी चाहिए.
कैसे रहें सुरक्षित?
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को गैस सिलेंडर बुक करते समय सावधान रहना चाहिए. किसी भी अनजान लिंक या मैसेज पर क्लिक करने से बचें. केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए ही सिलेंडर बुक करें और भुगतान करें. अपनी बैंकिंग जानकारी, UPI PIN और OTP किसी के साथ साझा न करें. अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक मिलता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की ठगी का शिकार हो जाए, तो तुरंत भारत की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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