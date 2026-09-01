महंगाई गई 'बाउंड्री' के पार... LPG सिलेंडर के दाम 9.50 रुपये बढ़े, CNG-PNG के रेट का नया अपडेट भी जान लीजिए

LPG Cylinder Prices: सितंबर की पहली तारीख यानी मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 9 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है. हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये ही मिल रहा है. वहीं, मुंबई में महंगाई का चौका लगा है यानी महंगाई बाउंड्री के पार चली गई है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के अलावा वहां, सीएनजी, पीएनजी और टैक्सी-ऑटो का किराया भी बढ़ गया है.
मुबंई में मंगलवार से सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है. 1 सितंबर 2026 से मुंबई में CNG की नई कीमत 88 रुपेय प्रति किलोग्राम हो गई है. घरेलू PNG की कीमतों में भी एक रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है. इसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के कारण इनपुट गैस की लागत बढ़ना बताया जा रहा है.
मुंबईकर के लिए एक सितंबर से ऑटो और टैक्सी से सफर महंगा हो गया. ऑटो का किराया 1 रुपये और टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ गया है. टैक्सी का किराया 31 रुपये से 33 हो गया है और ऑटो का किराया 26 से 27 हो गया है (यह बेस फेयर है और पहले 1.5 किलोमीटर की यात्रा के लिए लागू है). शेयरिंग ऑटो का भी 1 रुपये बढ़ गया है.
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