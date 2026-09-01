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महंगाई गई 'बाउंड्री' के पार... LPG सिलेंडर के दाम 9.50 रुपये बढ़े, CNG-PNG के रेट का नया अपडेट भी जान लीजिए

LPG Cylinder Prices: एक सितंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 9.50 रुपये का इजाफा हुआ है.

Written by: Vineet Sharan
Updated: September 1, 2026, 6:53 AM IST
महंगाई गई 'बाउंड्री' के पार... LPG सिलेंडर के दाम 9.50 रुपये बढ़े, CNG-PNG के रेट का नया अपडेट भी जान लीजिए
दिल्ली में 19 केजी कमर्शियल एलपीजी की कीमत 2747.50 रुपये पहुंच गई है. (photo credit, IANS, for representation only)
  • सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर मुंबई में
  • सबसे महंगा गैस सिलेंडर लेह में है
  • घरेलू गैस सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपये का

LPG Cylinder Prices: सितंबर की पहली तारीख यानी मंगलवार को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 9 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है. हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये ही मिल रहा है. वहीं, मुंबई में महंगाई का चौका लगा है यानी महंगाई बाउंड्री के पार चली गई है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के अलावा वहां, सीएनजी, पीएनजी और टैक्सी-ऑटो का किराया भी बढ़ गया है.

19 केजी कमर्शियल एलपीजी की कीमत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई

  1. दिल्ली – 2747.50 रुपये, पहले 2738 रुपये का था.
  2. चेन्नई- 2916.50 रुपये, कल तक यह 2906 रुपये का था
  3. मुंबई (सबसे सस्ता)- 2701 रुपये, अगस्त में 2,691.50 रुपये का था
  4. लेह (सबसे महंगा)- 3385.50 रुपये, पहले कीमत 3376 थी
  5. मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा

मुबंई में मंगलवार से सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है. 1 सितंबर 2026 से मुंबई में CNG की नई कीमत 88 रुपेय प्रति किलोग्राम हो गई है. घरेलू PNG की कीमतों में भी एक रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है. इसका कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के कारण इनपुट गैस की लागत बढ़ना बताया जा रहा है.

और पढ़ें: इस राज्य में गरीब परिवारों को मिलेंगे साल में 3 मुफ्त LPG सिलेंडर, ट्रांसजेंडर्स को फ्री बस यात्रा

ऑटो और टैक्सी का किराया

मुंबईकर के लिए एक सितंबर से ऑटो और टैक्सी से सफर महंगा हो गया. ऑटो का किराया 1 रुपये और टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ गया है. टैक्सी का किराया 31 रुपये से 33 हो गया है और ऑटो का किराया 26 से 27 हो गया है (यह बेस फेयर है और पहले 1.5 किलोमीटर की यात्रा के लिए लागू है). शेयरिंग ऑटो का भी 1 रुपये बढ़ गया है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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