India LPG Shortage LIVE: देश के कई शहरों में LPG की किल्लत, एजेंसियों पर लगीं लंबी कतारें- यहां जानें पल-पल का अपडेट

India LPG Cylinder Shortage LIVE Updates 11 March: दिल्ली-नोएडा में कई गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. वहीं, मुंबई और बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी आने की वजह से कई होटल-रेस्तरां भी बंद हो गये हैं.

Published: March 11, 2026 3:52 PM IST
India LPG Cylinder Shortage LIVE Updates 11 March: ईरान-इजरायल की जंग से अब भारत भी अछूता नहीं रह गया. देश के कई शहरों से रसोई गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. दिल्ली-नोएडा में कई गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. वहीं, मुंबई और बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी आने की वजह से कई होटल-रेस्तरां भी बंद हो गये हैं. मुंबई में तो खाने-पीने की चीजों की कीमत में भी इजाफा की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनके पास LPG, पेट्रोल-डीजल के पर्याप्त स्टॉक हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. गैस संकट से जुड़े हर अपडेट के लिए पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें…

