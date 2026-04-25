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Lpg Cylinder Supply Indian Govt Lpg Spot Booking Policy Explained

भारत सरकार ने बदले LPG गैस खरीद के नियम, ऐसे दूर होगी सिलेंडर की किल्लत, जानें कैसे मिलेगा लोगों को लाभ

Indian govt. LPG cylinder spot booking policy: वेस्ट एशिया में तनाव और होर्मुज से क्रूड ऑयल शिप की आवाजाही पर बढ़ते कंफ्यूजन के बाद भारत सरकार ने LPG गैस सिलेंडर खरीद पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. आइये जानते हैं कि इस बदलाव के बाद से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्या लाभ मिलेगा और इसके क्या फायदे हैं, आइये जानते हैं...

लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह स्पॉट बुकिंग को प्रायोरिटी (इमेज AI से है)

Indian government spot booking policy: भारत सरकार अब LPG गैस सिलेंडर खरीदने के लिए खाड़ी देशों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं. LPG गैस सिलेंडर की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने स्पॉट बुकिंग को प्रायोरिटी दे रही है. सरकार की स्पॉट बुकिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद देश की तेल कंपनियों खाड़ी देशों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद तेल कंपनियों को LPG ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

LPG सिलेंडर की चुनौतियों से निपटने को भारत तैयार

वेस्ट एशिया में जारी युद्ध और तनाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने हाल में ही अमेरिका और अन्य देशों से अतिरिक्त एलपीजी कार्गो बुक किए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये शिपमेंट जून और जुलाई तक भारत पहुंचने की उम्मीद है, ताकि बाजार में गैस की किसी भी संभावित कमी को समय रहते रोका जा सके.

भारत सरकार ने बदला स्पॉट बुकिंग की पॉलिसी

सरकार ने अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव करते हुए ‘स्पॉट बुकिंग’ को प्राइयोरिटी पर रखा है. बता दें कि पहले हम लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स (long-term contracts) पर ज्यादा निर्भर थे, लेकिन सरकार अब जरूरत के हिसाब से तुरंत गैस खरीदने की नीति अपना रही है. यानि जरूरत के हिसाब के अब सरकार किसी भी एवेलेबल मार्केट से LPG गैस बुक कर सकते हैं.

पॉलिसी में बदलाव आने पर क्या होगा?

खरीद पॉलिसी में बदलाव का सीधा अर्थ ये है कि अब देश में रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी. अगर किसी एक देश से सप्लाई प्रभावित हो, सरकार तुरंत स्पॉट खरीद कर दूसरे देशों से LPG सप्लाई चेन को बरकरार रखेगी. वहीं, लोगों के लिए यह राहत की बात है कि उन्हें सिलेंडर की बुकिंग के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बाजार में पर्याप्त स्टॉक बना रहेगा.

ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बुकिंग लॉट

तेल कंपनियों (OMCs) ने भविष्य की जरूरतों पर नजर डालते हुए लगभग आठ लाख टन LPG पहले ही बुक कर ली है. यह भारी-भरकम मात्रा फिलहाल भारत की ओर समुद्री रास्तों से आ रही है. खास बात यह है कि तनाव के बीच भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों से गुजरने वाले भारत के 10 जहाजों में से 9 में सिर्फ रसोई गैस ही थी. वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो स्पॉट खरीद की नीति किसी भी अल्पकालिक संकट से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका है. इससे भारत को तुरंत मांग के अनुसार गैस मिल जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. यह नीति भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर ऊर्जा शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है.

पेट्रोलियम सेक्रेटरी की अहम घोषणा

स्पॉट बुकिंग पॉलिसी को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत अपनी रणनीति को आयात से हटाकर घरेलू उत्पादन की ओर भी मोड़ रहा है. उन्होंने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता देश के अंदर गैस की निर्बाध आपूर्ति है. सरकार अब उन विकल्पों पर काम कर रही है जहां से गैस न केवल सस्ती मिले, बल्कि जिसकी डिलीवरी भी समय पर सुनिश्चित हो सके.

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भारत को रोज कितनी LPG गैस सिलेंडर की जरूरत?

मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो हमें रोजाना करीब 80,000 टन LPG की जरूरत होती है. युद्ध संकट के बीच राहत की बात यह है कि हाल के दिनों में घरेलू गैस उत्पादन को 20 फीसदी बढ़ाकर 46,000 टन प्रतिदिन तक पहुंचा दिया गया है, जो कमी है, उसे अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस जैसे देशों से आयात करके पूरा किया जा रहा है.

खाड़ी देशों पर निर्भरता हुई कम

पहले भारत अपनी 90 फीसदी एलपीजी सप्लाई के लिए केवल यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने अपनी बास्केट’ को विविध (diversify) कर लिया है. अब हम अल्जीरिया और अमेरिका जैसे दूरदराज के देशों से भी गैस खरीद रहे हैं. इससे फायदा यह है कि अगर मध्य-पूर्व में कोई संकट आता है, तो भी हमारी रसोई पर उसका आंच नहीं आएगी.