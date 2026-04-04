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Lpg For Them Who Do Not Have Fixed Address Proof Government Started New Initiative Know About Indane Chotu

क्या फिक्स एड्रेस प्रूफ नहीं होने पर भी आसानी से मिलेगी LPG ? सरकार ने शुरू किया अब ये काम, जानिए क्या है 'इंडेन छोटू'

इंडियन ऑयल ने कहा था कि देश में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है.

जानिए ये किसे मिल रहा है

मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बावजूद देश में गैस एजेंसी पर रजिस्टर्ड लोगों को गैस समय ले मिल रही है, लेकिन जिनके पास एजेंसी नहीं उनके लिए स्थिति परेशानी वाली बनी हुई है. देश में नागरिकों को बिना रुकावट एलपीजी उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकारी तेल वितरण कंपनियां 5 किलोग्राम के एफटीएल (फ्री-ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर को बढ़ावा दे रही हैं. इस 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर की खास बात यह है कि इसे आप आसानी से बिना किसी स्थायी पते के केवल एक सरकारी आईडी दिखाकर एलपीजी वितरक या एजेंसी से ले सकते हैं. सरकार की ओर से यह सुविधा विशेषकर छात्रों और प्रवासी कामगारों के लिए शुरू की गई है, जो कि अपने शहरों से दूर किसी अन्य शहर में रहते हैं और उनके पास कोई स्थायी पता नहीं है.

5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर को लेकर सरकार तेल वितरण कंपनी इंडियन ऑयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “अगर आप घर से दूर रहते हैं, आपके पास स्थायी पता नहीं है, और एलपीजी कनेक्शन लेने में कठिनाई हो रही है, तो अब इसका एक आसान समाधान है.”

पोस्ट में आगे बताया गया, “इंडेन ‘छोटू’ 5 किलोग्राम का फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर. छोटा, सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध, यह विशेष रूप से छात्रों और प्रवासी कामगारों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें बिना देरी के एक विश्वसनीय खाना पकाने का समाधान चाहिए.”

छोटी ज़रूरतों के लिए बड़ा भरोसा इण्डेन का 5 किलो FTL सिलेंडर।यह उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प है जिनकी गैस की खपत कम है या जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण नहीं है। Seen here our happy customers opting for the Chhotu cylinder. #StayCalmIndia pic.twitter.com/Bs0AVwrxqG — IndianOil Maharashtra (@IOC_Maharashtra) April 4, 2026

देश में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य

इससे पहले एक पोस्ट में इंडियन ऑयल ने कहा था कि देश में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन करीब 28 लाख एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर चुनौतियां होने के बावजूद परिचालन सामान्य बना हुआ है.

घबराहट में बुकिंग या जमाखोरी न करें

इंडियनऑयल ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि कोई कमी नहीं है और घबराहट में बुकिंग या जमाखोरी न करने की सलाह दी. कंपनी ने बताया कि लगभग 87 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग अब एसएमएस और आईवीआरएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही हैं और सिलेंडर्स को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डीएसी ओटीपी के माध्यम से डिलीवरी को प्रमाणित किया जाता है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह आधिकारिक सहायता चैनलों के माध्यम से ग्राहकों की चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान कर रही है. (इनपुट एजेंसी से)

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