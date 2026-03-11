By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
LPG की 'आग' में ठंडी पड़ने लगी मंदिरों की रसोई, भंडारे से लेकर प्रसाद तक... बदल गए ये नियम
देशभर में LPG गैस की किल्लत का असर, अब मंदिरों की रसोई तक पहुंच गया है. कई बड़े मंदिरों में प्रसाद और भोजन सेवा प्रभावित हो रही है, चलिए जानते हैं ताजा अपडेट.
देश के कई हिस्सों में चल रही LPG गैस की कमी का असर अब सिर्फ घरों, होटलों और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं बल्कि मंदिरों की रसोई तक पहुंच गया है. कई बड़े मंदिरों में रोजाना श्रद्धालुओं के लिए बनने वाला प्रसाद पर असर पड़ा है. कहीं पर प्रसाद की मात्रा कम कर दी गई है, तो कहीं इसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया. कुछ मंदिरों में तो श्रद्धालुओं को भोजन के बजाय फल प्रसाद के रूप में दिए जा रहे हैं. बता दें भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में रोजाना हजारों से लेकर लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन गैस की कमी के कारण मंदिरों की रसोई धीरे-धीरे ठप पड़ने लगी है. इसका सीधा असर उन भक्तों पर पड़ रहा है जो मंदिरों में मिलने वाले भोजन और प्रसाद पर निर्भर रहते हैं.
बेंगलुरु के बनशंकरी मंदिर में बंद हुआ अन्नप्रसादम
दक्षिण भारत के मंदिरों में भी LPG की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के प्रसिद्ध बनशंकरी मंदिर में 11 मार्च से मुफ्त भोजन और प्रसाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. मंदिर प्रशासन के अनुसार, अन्नप्रसादम तैयार करने के लिए रोजाना 5 से 6 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत होती है. सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता था, लेकिन फिलहाल मंदिर के पास केवल चार सिलेंडर ही उपलब्ध हैं. इतने सिलेंडरों से पूरे दिन का भोजन बनाना संभव नहीं हो पा रहा है. इसी कारण प्रसाद वितरण सेवा को फिलहाल रोकना पड़ा है. मंदिर प्रशासन का कहना है कि जैसे ही गैस की नियमित आपूर्ति शुरू होगी, प्रसाद वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा.
महाराष्ट्र के मंदिरों में भी दिखा असर
वहीं, महाराष्ट्र के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर भी LPG की कमी का असर देखने को मिल रहा है. पंढरपुर स्थित श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में फिलहाल गैस की नियमित आपूर्ति जारी है, लेकिन प्रशासन ने पहले से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है. मंदिर समिति और गैस एजेंसी के बीच बैठक कर भविष्य की योजना बनाई गई है. अगर भविष्य में गैस की कमी बढ़ती है, तो मंदिर में पारंपरिक तरीके यानी चूल्हे और डीजल की जाली पर खाना पकाया जाएगा. मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को भोजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और अन्न भंडार का संचालन हर हाल में जारी रखा जाएगा.
शिरडी साईं मंदिर में क्या तैयारी है?
शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग होता है, क्योंकि यहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है. हालांकि मंदिर प्रशासन ने संभावित संकट को देखते हुए पहले ही पर्याप्त गैस का भंडार कर लिया था. फिलहाल साईं प्रसादालय में करीब 20 टन गैस उपलब्ध है, जिससे अगले लगभग 20 दिनों तक भोजन सेवा जारी रखी जा सकती है.
इसके अलावा, मंदिर में सौर ऊर्जा परियोजना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे चावल और दाल पकाई जाती है. इस तकनीक की मदद से रोजाना करीब 200 किलो गैस की बचत हो रही है. इसी कारण फिलहाल शिरडी आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन या प्रसाद की सेवा में किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.
