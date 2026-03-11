  • Hindi
  • India Hindi
  • Lpg Gas Cylinder Shortage India Booking Issue Food Price Hike Watch Video Long Queue Outside Gas Agency In Noida Sector 63

LPG की किल्लत से देशभर में हाहाकार! गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी लाइनें, नहीं हो रही बुकिंग, होटलों में खाना महंगा

Gas Cylinder Shortage: देशभर में LPG सिलेंडर की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

Published date india.com Updated: March 11, 2026 1:24 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
LPG की किल्लत से देशभर में हाहाकार! गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी लाइनें, नहीं हो रही बुकिंग, होटलों में खाना महंगा

LPG Cylinder Shortage: मिडिल ईस्ट में अमेर‍िका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर भारत में भी दिखने लगा है. युद्ध के चलते तेल-गैस आयात में रुकावट आ गई है. जिसके बाद देशभर से गैस सिलेंडर की किल्लत होने की खबरें आ रही हैं. नोएडा में सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं.

दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों के होटलों में हड़कंप मचा हुआ है. गैस की कमी के कारण कई होटल-रेस्तरां पर ताले लटक गए हैं, वहीं कई होटलों में खाना महंगा हो गया है. आज यानी बुधवार को LPG की कमी की खबरों के बीच नोएडा के सेक्टर 63 में एक गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन देखी गई. इस दौरान लोगों ने बुकिंग न होने, गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत की.

नहीं मिल रहे गैस सिलेंडर

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान एक स्थानीय ने कहा, “बहुत सारी दिक्कतें हैं. हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. हम सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं. कोई भी गैस एजेंसी पर फोन नहीं उठा रहा है. मैं किराए पर रहता हूं, खाना कैसे बनाऊंगा. गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. लेकिन ईरान में जंग चल रही है सरकार क्या कर सकती है?”

एक दिन में बढ़े चाय के दाम

एलपीजी की भारी किल्लत के कारण रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार भी संकट में है. हालात इतने खराब हैं कि कई दुकानदारों को सिलेंडर न मिलने की वजह से शटर गिराने पड़े हैं. वहीं कल तक 7 रुपये की मिलने वाली कटिंग चाय अब 10 रुपये की हो गई है. 10 वाली फुल कप चाय अब 15 में और 15 वाली चाय 20 रुपये में बिक रही है.

गोलगप्पे भी हुए महंगे

नोएडा के सेक्टर-44 में दुकानदारों ने 20 रुपये में मिलने वाले 8 गोलगप्पों की संख्या घटाकर अब महज 5 कर दी है. पूरी-सब्जी की प्लेट अब 25 के बजाय 30 रुपये में मिल रही है. बड़े होटलों और ढाबों ने अपने मेन्यू से महंगी डिशेज जैसे मटर पनीर, हटा दी हैं या थाली की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सरकार के कदम और जमीनी हकीकत

हालात को देखते हुए सरकार ने तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऑर्डर पर लगी रोक ने छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली-नोएडा से लेकर बेंगलुरु तक, हर शहर में गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में खान-पान की कीमतों में और अधिक उछाल देखने को मिल सकता है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.