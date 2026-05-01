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LPG Price Hike: 993 रुपये बढ़ गए सिलेंडर के दाम, 1 मई से नई कीमतें लागू , जानिए घरेलू एलपीजी Cylinder अब कितने का मिलेगा?
30 अप्रैल तक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2078.50 रुपये था. यह अब 3071.50 रुपये हो गया है. घरों में रोजाना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही रहेगी. यह अब भी 913 रुपये में मिलेगा.
LPG Price Hike: 1 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अब ये सिलेंडर दिल्ली में 3071.50 रुपये में मिलेगा. हालांकि आम आदमी के लिए राहत की बात ये है कि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 993 रुपये बढ़ी है. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत में 994 रुपये का इजाफा हुआ है.
1 मई से नई कीमतें लागू
30 अप्रैल तक दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2078.50 रुपये था. यह अब 3071.50 रुपये हो गया है. घरों में रोजाना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही रहेगी. यह अब भी 913 रुपये में मिलेगा.
उत्तर प्रदेश में सिलंडर के दाम
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घरेलू सिलेंडर की कीमत 950.50 है. लखनऊ में कमर्शियल सिलेंडर अब 3194 रुपये का मिलेगा जो एक दिन पहले तक 2201 में मिलता था. आगरा में कमर्शियल सिलेंडर 3125.5 रुपये और घरेलू सिलेंडर 924.50 रुपये का मिलेगा. गोरखपुर में घरेलू सिलेंडर 975 रुपये में और कमर्शियल सिलेंडर 3255.5 रूपये में मिलेगा.
पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी पहले जैसी
घरेलू LPG सिलेंडरों के अलावा पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें भी स्थिर रखी गई हैं. उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है. इंडियन ऑयल ने बताया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी पहले जैसी ही रहेंगी. सरकारी तेल कंपनियों ने एयरलाइंस और उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वैश्विक ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी को खुद वहन करने का फैसला किया है.
एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को इनपुट लागत के आधार पर संशोधन किया जाता है. इस महीने घरेलू एयरलाइंस के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल (केरोसिन) की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं
इंडियन ऑयल के बयान में कहा गया है कि लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. IOC ने कहा कि कीमतों में संशोधन केवल कुछ चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है.
1 मई से ओटीपी नियम सख्त
1 मई से सिलेंडर की डिलीवरी पर ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ सिस्टम सख्ती से लागू होगा. घेरलू एलपीजी की डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ये ओटीपी दर्ज कराना जरूरी होगा. ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सिलेंडर जिसके नाम से बुक हो उसके डिलीवरी मिले.
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