  • Hindi
  • India Hindi
  • Lpg Price Hike Domestic Gas Gets Costlier Again Price Hiked By 29 Rupees Know The New Cost Of A Cylinder

LPG Price Hike: आम आदमी को झटका! घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़े- जानिये आपके शहर में क्या होगी नई कीमत

LPG Price Hike: कीमत में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत अब 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 7, 2026, 2:31 AM IST
LPG Price Hike
LPG Price Hike: बीते तीन महीने में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 89 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. (Photo- AI)

LPG Price Hike: घरेलू गैस की कीमत एक बार फिर बढ़ी है. इस बार घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. बीते तीन महीनों में घरेलू LPG की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है. न्यूज एजेंसी PTI ने इंडस्ट्री सूत्रों के हवाले से बताया कि LPG की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.

मार्च महीने में 60 रुपये महंगी हुई थी LPG

LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सरकारी फ्यूल रिटेलर्स पर ग्लोबल एनर्जी की ऊंची कीमतों और इंपोर्ट की बढ़ती लागत का दबाव बढ़ रहा है. इससे पहले, वेस्ट एशिया में तनाव के कारण इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतें बढ़ने पर ऑयल कंपनियों ने 7 मार्च को LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों को हर घरेलू LPG सिलेंडर पर लगभग 703 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था. कीमत में बढ़ोतरी के इस नुकसान की आंशिक भरपाई होने की संभावना है.

और पढ़ें: LPG Price Hike: आज से बढ़ गए LPG रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम, वीडियो में जानें अब कितनी चुकानी होगी कीमत | Watch Video

कमर्शियल LPG की कीमतों में कई बार हुई बढ़ोतरी

हाल के महीनों में होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यवसायों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी हुई है. कमर्शियल LPG की कीमतों में सबसे हालिया बढ़ोतरी 1 जून को हुई, जब 19-किलो वाले सिलेंडर की कीमत ₹42 बढ़ाकर ₹3,113 कर दी गई. इससे पहले, कीमतों में मई में ₹1,000, अप्रैल में ₹195.5 और मार्च में ₹114.5 की बढ़ोतरी की गई थी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.