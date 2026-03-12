  • Hindi
LPG Crisis: होटल मालिकों के लिए अच्छी खबर! कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

देश में LPG की कमी की आशंका के बीच सरकार ने राहत की घोषणा की है. केंद्र ने कुछ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) जारी करने का फैसला लिया है. चलिए आपको बताते हैं सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है.

LPG shortage India: देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडर की कमी की आशंका के कारण घबराहट का माहौल बन गया है. होटल और रेस्तरां तक बंद होने की खबरें सामने आने लगीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने स्थिति साफ करते हुए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि कुछ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (Commercial LPG Cylinders) जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि जरूरी सेवाओं और कारोबारों को राहत मिल सके. इसके साथ ही राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गैस की कमी की स्थिति में वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल किया जा सके.

घबराहट में बढ़ी सिलेंडर बुकिंग

सरकार के अनुसार देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन लोगों में फैली चिंता के कारण अचानक सिलेंडर बुकिंग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक देश में रोजाना करीब 50 लाख LPG सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है. सप्लाई चेन में किसी तरह की बड़ी समस्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों के घबराकर एक साथ बुकिंग कराने से दबाव जरूर बढ़ गया है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराकर सिलेंडर बुक न करें, क्योंकि इससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है.

राज्यों की मदद से होगा डिस्ट्रीब्यूशन

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करें जिन्हें तत्काल गैस की जरूरत है. इस लिस्ट में होटल, रेस्तरां और जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा सकता है ताकि उनकी गतिविधियां प्रभावित न हों.

केरोसीन की अतिरिक्त सप्लाई

एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त केरोसीन देने का फैसला भी किया है. आमतौर पर हर तिमाही में राज्यों को करीब एक लाख किलोलीटर केरोसीन दिया जाता है. हाल ही में जारी आदेश के तहत राज्यों को अतिरिक्त करीब 48 हजार किलोलीटर केरोसीन उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर कुछ क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होती है तो वहां केरोसीन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके.

दिल्ली समेत कई शहरों में सतर्कता

LPG की संभावित कमी की खबरों के बाद कई शहरों में लोगों की भीड़ गैस एजेंसियों पर देखी गई. ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में गैस एजेंसियों की लिस्ट तैयार करने और वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा गया है. पुलिसकर्मी और पेट्रोलिंग टीमें एजेंसियों के आसपास तैनात रहेंगी ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई अव्यवस्था या कालाबाजारी न हो.

सरकार ने दिया भरोसा

स्थिति पर बढ़ती चिंता के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने संसद में बयान देकर लोगों को भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, एटीएफ और अन्य ईंधनों की उपलब्धता पर्याप्त है. साथ ही घरेलू एलपीजी की सप्लाई भी सुरक्षित है और सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है.

सरकार का कहना है कि अफवाहों और घबराहट की वजह से स्थिति ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है, जबकि आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है. इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरत सिलेंडर बुकिंग से बचें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

