गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें कैसे कम होगी लोगों की टेंशन

सरकार ने साफ किया है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है. रिफाइनरी में प्रोडक्शन लगभग 10% बढ़ाया गया है और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रेगुलर सप्लाई मिलती रहे.

LPG Production up 10 Percent: देश में एलपीजी गैस की संभावित कमी को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और उत्पादन भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो.

सरकार ने बताया कि तेल रिफाइनरी को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वे गैस उत्पादन बढ़ाएं. इन निर्देशों के बाद रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही प्रशासनिक लेवल पर भी कई कदम उठाए गए हैं, ताकि जमाखोरी और अनियमितताओं को रोका जा सके.

LPG सिलेंडरों की कमी

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में कुछ जगहों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर आशंका जताई गई थी. हालांकि, अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और गैस की सप्लाई स्थिर हो चुकी है. सरकार ने एलपीजी वितरण व्यवस्था पर निगरानी भी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

सरकार ने निगरानी की अवधि को भी बढ़ा दिया है. पहले ये निगरानी 21 दिनों के लिए होती थी, लेकिन अब इसे 25 दिनों तक बढ़ा दिया गया है. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डिलीवरी प्रोसेस में कोई अनियमितता न हो और उपभोक्ताओं तक गैस समय पर पहुंचती रहे.

जमाखोरी रोकने के लिए क्या?

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत प्रावधानों को लागू किया है. इसके जरिए बाजार में गैस की कमी पैदा करने की कोशिशों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, अधिकारियों ने ये भी साफ किया कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं किया गया है.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, देश की सभी प्रमुख रिफाइनरियां फिलहाल 100 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही हैं. इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस की सप्लाई में किसी तरह की बाधा न आए. अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति पर भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन की समस्याओं का असर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत की स्थिति कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर है.

सरकार ने ये भी बताया कि ऊर्जा मंत्रालय और तेल कंपनियां लगातार अंतरराष्ट्रीय सप्लायर देशों के संपर्क में हैं. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे.

सरकार की लोगों से अपील

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों पर भरोसा न करें. ऐसी खबरें अनावश्यक घबराहट पैदा कर सकती हैं. अधिकारियों ने ये भी कहा कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की जरूरतें सरकार की प्राथमिकता हैं और घरेलू गैस सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

