नई दिल्ली: लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया है. उत्तरी कमान पाकिस्तान के साथ लगी हुई जम्मू-कश्मीर सीमा और चीन के साथ लगे लद्दाख की समग्र सुरक्षा को देखता है.

Lt Gen YK Joshi has been appointed as the new Northern Army Commander. He will replace Lt Gen Ranbir Singh who is superannuating on January 31. Lt Gen YK Joshi was awarded Vir Chakra for his role during the Kargil war In 1999. pic.twitter.com/DtlwXpar9o

— ANI (@ANI) January 23, 2020