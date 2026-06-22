'मैंने 11-12 बच्चों के शव अपनी आंखों से देखे...', कहते-कहते रो पड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ अग्निकांड ने झकझोरा

लखनऊ के अलीगंज स्थित एनीमेशन सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 छात्रों की जान ले ली. घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हादसे का मंजर बताते हुए भावुक हो गए.

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Brajesh Pathak Emotional Video: लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार (22 जून) को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और अंदर मौजूद कई छात्र इसकी चपेट में आ गए. हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग इतनी तेजी से फैली कि भवन के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूदने को मजबूर हो गए. भवन में एक एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहा था, जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे.

हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उस भयावह दृश्य को याद करते हुए भावुक हो गए. मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अंदर जाकर हालात देखे तो दिल दहल गया. कई छात्र आग और धुएं से बचने के लिए भवन के पिछले हिस्से की तरफ भागे, लेकिन वहां भी उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिल सका.

यहां देखें वीडियो-

The Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh is crying over the death of more than 15 children due to a fire in a library in the capital of Uttar Pradesh as if he tried his best to save the children but still the children died. Couldn’t save it! pic.twitter.com/RSvW6oyqJ0 — Surya. (@CricketFactX) June 22, 2026

रोते हुए क्या बोले डिप्टी सीएम?

डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से कई शव देखे, जिनमें अधिकांश युवा छात्र थे. उन्होंने कहा कि ऐसी त्रासदी किसी भी परिवार के लिए असहनीय है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी दिया.

आग लगने की सूचना दोपहर करीब तीन बजे मिली थी. इसके बाद दमकल विभाग ने तुरंत बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया. करीब 14 फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. बचाव दल ने घंटों की मशक्कत के बाद भवन के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकाला.

प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या था. शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों और आपातकालीन निकास व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है. मासूम स्टूडेंट्स की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसी त्रासदी को रोका क्यों नहीं जा सका.