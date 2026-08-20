'वो चीट कर रही थी...' पत्नी के मर्डर के बाद मोबाइल पर डाला स्टेटस, बहन की भी ली जान और कर लिया सुसाइड

Lucknow Double Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत महिला की उसके पति ने बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ऑटो में उसका इंतजार कर रहा था. महिला के कार से बाहर निकलते ही उसने फायरिंग कर दी.
इसके बाद आरोपी ने WhatsApp पर एक स्टेटस लगाकर पत्नी की हत्या और खुदकुशी की बात कही. स्टेटस में उसने अपनी बहन को भी मारने का जिक्र किया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बाद में अपनी बहन की हत्या कर खुदकुशी कर ली. दंपति के तलाक की कार्यवाही चल रही थी.
गोली चलने की आवाज सुनते ही बैंक के कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. उधर, पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मानस हुसडिया चौराहे पर पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.
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