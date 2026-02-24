By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पहले पिता को गोली मारी, फिर टुकड़े किए और सिर ड्रम में छुपाया... देखती रही बहन, लखनऊ मर्डर केस खड़े कर देगा रोंगटे
लखनऊ में 21 साल के बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया. बहन ने वारदात देखी लेकिन धमकी के कारण चुप रही. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Lucknow Son Killed Father: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके आशियाना सेक्टर-एल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया. 21 साल के बीकॉम स्टूडेंट अक्षत सिंह पर आरोप है कि उसने 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे अपने पिता मनवेंद्र सिंह की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह शव को तीसरी मंजिल से घसीटकर नीचे लाया, टुकड़े किए और सिर को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी और उसके पिता के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि मनवेंद्र सिंह चाहते थे कि उनका बेटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET की तैयारी करे, जबकि अक्षत बीकॉम कर रहा था और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर बहस होती थी. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये हत्या अचानक गुस्से में की गई या लंबे समय से चली आ रही साजिश थी.
बहन ने भी देखा था
हत्या की ये वारदात अक्षत की छोटी बहन के सामने हुई, जो कक्षा 11 की छात्रा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को मजबूर किया. इसके बाद उसने पिता के शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची. कुछ अंग कार में रखकर सुदूर इलाके सादरौना में फेंक दिए गए, जबकि धड़ और सिर को घर में ही ड्रम में छिपाकर बाद में ठिकाने लगाने की योजना थी.
तीन दिन तक मनवेंद्र सिंह के लापता रहने की कहानी खुद अक्षत ने गढ़ी. उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता दिल्ली गए हैं और जल्द लौट आएंगे. लेकिन जब उनके तीनों मोबाइल फोन बंद मिले और बयान विरोधाभासी लगे, तो पुलिस को शक हुआ. सख्ती से पूछताछ करने पर अक्षत ने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने घर से नीले ड्रम में भरे टुकड़े बरामद किए. फॉरेंसिक टीम घर और कार से खून के नमूनों की जांच कर रही है. सादरौना इलाके में फेंके गए अन्य अंगों की तलाश जारी है.
गौरतलब है कि ये मामला पिछले साल मेरठ में हुए चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड की याद दिलाता है, जहां मेरठ में मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में डाले थे. उस घटना ने भी पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. लखनऊ की इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक तनाव, मानसिक दबाव और आपसी संवाद की कमी जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
