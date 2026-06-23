कोचिंग सेंटर की जिस बिल्डिंग में आग लगी- उसे 2016 में ही मिल गया था ध्वस्त करने का नोटिस, फिर LDA ने क्यों रोक दी कार्रवाई?

Lucknow Coaching Centre Fire: सोमवार को अलीगंज एरिया में चल रहे जिस कोचिंग सेंटर में यह भयानक आग लगी, उसे LDA के अधिकारियों ने 10 साल पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था और उसे ध्वस्त करने के आदेश आ चुके थे. लेकिन...

Written by: Arun Kumar
Updated: June 23, 2026, 8:29 AM IST
Lucknow Coaching Center Fire
लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल कर्मी (तस्वीर @x.com से)
  • इस प्रॉपर्टी पर आवासीय निर्माण की थी मंजूरी लेकिन हो रहा था कमर्शियल इस्तेमाल
  • 2016 में ही LDA ने पकड़ ली थी खामी, जांच के बाद दिया था बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस
  • करीब दो महीने में LDA ने वापस ले लिया नोटिस, अब उठ रहे सवाल, आखिर क्यों किया था ऐसा?
  • हादसे के बाद हरकत में आई सरकार, अब तक 4 अधिकाकारी सस्पेंड

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ के अलीगंज में चल रहे कोचिंग सेंटर में सोमवार को भयानक आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में मरने वाले ज्यादातर छात्र हैं. इस तीन मंजिला इमारत में आग लगने की सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही दिख रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 10 साल पहले ही इस इमारत में अवैध निर्माण होने के चलते इसे ध्वस्त करने का नोटिस दे दिया था, लेकिन इस नोटिस को करीब दो महीनों बाद ही वापस ले लिया गया. अब यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में इस नोटिस को वापस लिया गया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दरअसल इस इमारत के खाली प्लॉट पर 20 अगस्त 2014 को सेल्फ-सर्टीफिकेशन बिल्डिंग प्लान के तहत निर्माण की इजाजत मिली थी. हालांकि, इमारत जमीन के मालिकों ने इसका निर्माण व्यावसायिक बिल्डिंग के तौर पर कराया, जिसकी LDA प्रशासन ने तभी पहचान कर ली थी और इसके तहत उसने वीरेंद्र प्रताप शुकला के खिलाफ केस भी दर्ज किया था.

और पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के पीछे लापरवाही? रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल बिल्डिंग, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं

इस मामले में जांच के बाद, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का ऑर्डर 10 मई 2016 को ही जारी कर दिया गया था. इसके बाद 5 जुलाई 2016 को LDA ने अपना यह नोटिस वापस ले लिया. अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में और किस वजह से इस नोटिस को वापस लिया गया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी एक स्टेटमेंट में बताया गया है, ‘यह जमीन हायर-परचेज स्कीम में लॉटरी सिस्टम के तहत विजय कुमार पिता रामेश्वर सहाय को 11 जुलाई 1980 को आवंटित की गई थी. साल 2005 में यह प्रॉपर्टी सेल डीड के तहत विजय कुमार और उनकी पत्नी ऊषा के नाम हो गई. इस जोड़े ने बाद में इसे वीरेंद्र प्रताप शुकला और सुरेंद्र प्रताप शुकला को 19 जनवरी 2013 को बेच दिया.लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 7 अगस्त 2014 को इस प्रॉपर्टी का वीरेंद्र और सुरेंद्र के नाम दाखिल-खारिज भी दर्ज कर लिया.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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