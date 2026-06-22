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Lucknow Fire Live Updates: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 जिंदगियां राख, बच्चों की चीखों से दहला शहर, पढ़ें हर अपडेट

Lucknow Coaching Centre Fire Live Updates: लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली. कई छात्र घायल हुए जबकि कुछ के फंसे होने की आशंका बनी रही.

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Lucknow Fire Live Updates: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सोमवार (22 जून) को एक दर्दनाक हादसे की गवाह बनी. अलीगंज इलाके में स्थित एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में अचानक लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस इमारत में संचालित कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, आग दोपहर करीब तीन बजे उस समय लगी जब कोचिंग सेंटर में सामान्य रूप से कक्षाएं चल रही थीं. देखते ही देखते धुआं और आग की लपटें पूरे भवन में फैल गईं. अंदर मौजूद छात्र और कर्मचारी बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते नजर आए. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, कई लोगों ने खिड़कियों और बालकनियों से मदद की गुहार लगाई, जबकि कुछ लोग धुएं की वजह से अंदर ही फंस गए.

खबर पर लाइव अपडेट जारी है…