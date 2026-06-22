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Lucknow Fire Live Updates: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 जिंदगियां राख, बच्चों की चीखों से दहला शहर, पढ़ें हर अपडेट

Lucknow Coaching Centre Fire Live Updates: लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली. कई छात्र घायल हुए जबकि कुछ के फंसे होने की आशंका बनी रही.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 22, 2026 6:27 PM IST
Lucknow Fire Live Updates: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 जिंदगियां राख, बच्चों की चीखों से दहला शहर, पढ़ें हर अपडेट

Lucknow Fire Live Updates:  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सोमवार (22 जून) को एक दर्दनाक हादसे की गवाह बनी. अलीगंज इलाके में स्थित एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में अचानक लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस इमारत में संचालित कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, आग दोपहर करीब तीन बजे उस समय लगी जब कोचिंग सेंटर में सामान्य रूप से कक्षाएं चल रही थीं. देखते ही देखते धुआं और आग की लपटें पूरे भवन में फैल गईं. अंदर मौजूद छात्र और कर्मचारी बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते नजर आए. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, कई लोगों ने खिड़कियों और बालकनियों से मदद की गुहार लगाई, जबकि कुछ लोग धुएं की वजह से अंदर ही फंस गए.

और पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 14 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

खबर पर लाइव अपडेट जारी है…

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  • Jun 22, 2026 6:27 PM IST
    पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
    आग हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. PM मोदी ने हादसे में मरने वालों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया. घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. वहीं, CM योगी ने कहा कि इस अग्निकांड के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे.
  • Jun 22, 2026 6:26 PM IST
    डिप्टी CM बृजेश पाठक ने की पुष्टि
    उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM बृजेश पाठक ने इन 15 मौतों की पुष्टि की है. वहीं, जान बचाने के लिए कई छात्र बिल्डिंग की छत और बालकनी से कूद गए थे. उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस के मुताबिक, कोचिंग के अंदर अभी भी 4-5 छात्र फंसे हुए हैं.
  • Jun 22, 2026 6:26 PM IST
    15 छात्रों की मौत
    उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार(22 जून 2026) को बड़ा आग हादसा हो गया. अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में बने एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 15 छात्रों की मौत हो गई है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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