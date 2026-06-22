लखनऊ अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख, घायलों को ₹50 हजार रुपये..., CM योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए ₹5 लाख और घायलों के लिए ₹50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

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लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले हर मृतक के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और हादसे की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

खबर पर अपडेट जारी है…