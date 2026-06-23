Exclusive: क्या डिजिटल लॉक वाले दरवाजे बन सकते हैं मौत का कारण? लखनऊ अग्निकांड के बाद उठ रहे कई सवाल

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद डिजिटल और बायोमेट्रिक लॉक की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है. इस मामले को लेकर अब India.com ने डिजिटल लॉक एक्सपर्ट ताहिर मलिक से बातचीत की और सारी चीजें विस्तार में समझीं.

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फेल-सेफ सिस्टम में बिजली या तकनीकी खराबी होने पर दरवाजे खुद खुल जाते हैं.

फायर अलार्म से इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉक आपात स्थिति में सुरक्षा बढ़ाते हैं.

धुआं, गर्मी और बिजली बाधित होने पर बायोमेट्रिक सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार कमर्शियल बिल्डिंग में नियमित सुरक्षा ऑडिट बेहद जरूरी है.

लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने सिर्फ भवन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ही नहीं, बल्कि आधुनिक डिजिटल लॉक सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे के बाद लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या तकनीक से लैस स्मार्ट और बायोमेट्रिक लॉक आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा देने के बजाय जोखिम बढ़ा सकते हैं. इस मामले को लेकर India.com हिंदी ने डिजिटल लॉक एक्सपर्ट ताहिर मलिक से बातचीत की.

हालांकि, इस हादसे में मौतों और बचाव कार्यों से जुड़े वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी भवन में लगाए गए डिजिटल लॉक सिस्टम की डिजाइन, इंस्टॉलेशन और सुरक्षा मानकों का पालन बेहद महत्वपूर्ण होता है. अगर इन पहलुओं में लापरवाही बरती जाए तो आपदा की स्थिति में गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं.

एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है?

डिजिटल लॉक और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के एक्सपर्ट ताहिर मलिक ने India.com हिंदी से खास बातचीत में कि एक आधुनिक एक्सेस कंट्रोल तकनीक को केवल सुविधा के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है. ऐसे सिस्टम फेस रिकॉग्निशन, कार्ड, पासकोड या बायोमेट्रिक पहचान के जरिए संचालित किए जाते हैं. इनमें सामान्य रूप से इमरजेंसी एग्जिट स्विच भी मौजूद होता है, जिसे दबाने पर सभी दरवाजे खुद अनलॉक हो सकते हैं.

फेल-सेफ और फेल-सिक्योर क्या है?

डिजिटल लॉक एक्सपर्ट ताहिर मलिक बताते हैं कि डिजिटल लॉक मुख्य रूप से दो प्रकार की तकनीक पर आधारित होते हैं फेल-सेफ और फेल-सिक्योर. फेल-सेफ सिस्टम में बिजली जाने, तकनीकी खराबी आने या किसी अन्य कारण से सिस्टम फेल होने पर दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं. इसके उलट फेल-सिक्योर सिस्टम में खराबी की स्थिति में दरवाजे लॉक ही रहते हैं. यही वजह है कि सार्वजनिक और व्यावसायिक भवनों में फेल-सेफ व्यवस्था को अधिक सुरक्षित माना जाता है.

लखनऊ हादसे के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित भवन में लगाए गए सिस्टम में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान मौजूद थे. एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को फायर अलार्म नेटवर्क से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए. आग लगने पर फायर अलार्म सक्रिय होते ही सभी एग्जिट पॉइंट खुद खुल जाने चाहिए ताकि लोग बिना किसी रुकावट के बाहर निकल सकें.



इमरजेंसी के दौरान डिजिटल लॉक के सामने कई तकनीकी चुनौतियां भी आ सकती हैं. आग लगने पर धुआं और कालिख सेंसर की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के हाथ झुलस जाएं या चोटिल हो जाएं तो फिंगरप्रिंट आधारित सिस्टम पहचान करने में विफल हो सकता है. इसी तरह अत्यधिक तापमान इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सेंसर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे लॉक की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

एडवांस सिस्टम में बैकअप बैटरी

बिजली आपूर्ति बाधित होना भी एक बड़ा जोखिम माना जाता है. हालांकि, आधुनिक सिस्टम में बैकअप बैटरी दी जाती है, लेकिन यदि रखरखाव में कमी हो या बैटरी समय पर न बदली जाए तो समस्या पैदा हो सकती है. इसके अलावा सॉफ्टवेयर फ्रीज होने या नेटवर्क आधारित सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी आने की आशंका भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती.

डिजिटल लॉक एक्सपर्ट ताहिर मलिक का कहना है कि स्मार्ट लॉक को पूरी तरह असुरक्षित कहना गलत होगा. दुनिया भर में हजारों कॉरपोरेट ऑफिस, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी भवन ऐसे सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं. असली चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों के पालन में है.

सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी भवन में डिजिटल लॉक लगाते समय अंदर की तरफ मैन्युअल ओवरराइड हैंडल या नॉब जरूर होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में बिना बिजली और बिना किसी तकनीकी प्रक्रिया के दरवाजा खोला जा सके. इसके अलावा मास्टर-की सुरक्षित स्थान पर उपलब्ध रहनी चाहिए और पूरे सिस्टम का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए.