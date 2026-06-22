लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों के पीछे लापरवाही? रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल बिल्डिंग, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं

लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर अब लापरवाही के बड़े खुलासे हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये कमर्शियल बिल्डिंग रिहायशी नक्शे पर बनाई गई थी. हादसे के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बातें सामने आ रही हैं.

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लखनऊ अग्निकांड में कई लापरवाही आईं सामने. Image Source- AI

लखनऊ अग्निकांड: लखनऊ की कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 स्टूडेंट्स की मौत हो गई. इस मामले में बिल्डिंग मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है. अब इस हादसे के बाद लापरवाही की बड़ी बातें सामने आ रही हैं.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस भवन में आग लगी, उसे मूल रूप से आवासीय इस्तेमाल के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन समय के साथ वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लगीं. आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए रिहायशी इमारत को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. इस पूरे मामले में संबंधित विभागों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है.

कमर्शियल इस्तेमाल क्यों?

जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और उसके परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि बिल्डिंग के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं. साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि निर्माण और संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं.

इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं…

हादसे के बाद सबसे गंभीर बात ये सामने आई कि बिल्डिंग में आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की व्यवस्था नहीं थी. वहां मौजूद लोगों के अनुसार आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रहे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकास नहीं मिल सका. भवन के पीछे भी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, जिसके कारण कई लोग धुएं में फंस गए. ज्यादातर मौतें आग की लपटों से ज्यादा जहरीले धुएं और दम घुटने के कारण हुईं.

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद चार लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

1) गौरव कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कलेक्शन), बिजली विभाग, जानकीपुरम

2) कमलेन्द्र कुमार सिंह, FSSO, फायर डिपार्टमेंट, इंदिरा नगर

3) अनिल कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर (LDA)

4) प्रमोद पांडे, जूनियर इंजीनियर (LDA)

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

अलीगंज पुलिस स्टेशन में हुई घटना के संबंध में, 6 आरोपियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 110, 105, 125 और 3(5) और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट की धाराओं 6/10 के तहत मामला दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों में रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषक कृष्ण जायसवाल शामिल हैं. तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

सपा का यूपी सरकार पर आरोप

लखनऊ के कोचिंग इंस्टिट्यूट में आग लगने की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा, ‘लखनऊ के अलीगंज में बहुत भीषण आग लगी है, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं है. ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है. इसी वजह से 15 छात्रों और युवाओं की जान चली गई… हमारी मांग है कि मरने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें सरकार 50 लाख रुपये का मुआवज़ा दे. सरकार ने आज जो मुआवजा घोषित किया है, वह बहुत कम है… इस घटना के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए….’