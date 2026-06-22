लखनऊ अग्निकांड: 15 मिनट तक मदद का इंतजार, धुएं में घुटती रहीं सांसें, कूदने लगे लोग... झकझोर देगा चश्मदीद का बयान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद सामने आए चश्मदीदों के बयान ने राहत और बचाव अभियान को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वहां मौजूद एक लड़के ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
उसने बताया कि धुएं और लपटों के बीच कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, जबकि आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मदद शुरू कर दी. इसी दौरान एक व्यक्ति जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गया, जिससे उसकी रीड की हड्डी टूट गई और पैर में गंभीर चोटें आईं. कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन एक घायल व्यक्ति लंबे समय तक मदद का इंतजार करता रहा.
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