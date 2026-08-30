लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या, नहर में मिला शव

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है. हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई है. उनका शव रविवार को दुबग्गा इलाके के पास एक नहर से बरामद हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी. बताया जा रहा है कि वारदात फॉर्च्यूनर गाड़ी में हुई. शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. धीरेंद्र मूल रूप से उन्नाव जिले के रहने वाले थे और फिलहाल लखनऊ के PGI इलाके में रह रहे थे.
धीरेंद्र प्रताप सिंह शनिवार से लापता थे. बताया जा रहा है कि वह सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से अचानक गायब हो गए थे. परिवार की तरफ से इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई. पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में लगी थीं. रविवार को दुबग्गा इलाके की एक नहर में उनका शव मिलने के बाद मामला हत्या में बदल गया. पुलिस के साथ-साथ STF की टीम भी जांच में जुट गई है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धीरेंद्र को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था और उनके साथ क्या हुआ.
जांच के दौरान करीब 50 करोड़ रुपये की जमीन से जुड़े विवाद की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि धीरेंद्र प्रताप सिंह का इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसके अलावा पुलिस को शक है कि इस वारदात में उनके ड्राइवर की भी भूमिका हो सकती है. कुछ जानकारी के मुताबिक शनिवार को लखनऊ के एक मॉल से धीरेंद्र को किडनैप किया गया था. हालांकि, पुलिस अभी मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे जमीन का विवाद था या कोई दूसरी वजह.
धीरेंद्र प्रताप सिंह उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के राजेपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वह लंबे समय से हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए थे. शनिवार को उनके लापता होने के बाद परिवार और संगठन के लोगों में चिंता बढ़ गई थी. पुलिस ने उनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई थीं. अब शव मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल, फॉर्च्यूनर गाड़ी, मोबाइल फोन और उनके संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लखनऊ में इससे पहले शुक्रवार को भी एक व्यक्ति का शव नाले से मिला था. पुलिस को सुबह करीब 11:30 बजे विकास नगर में रिंग रोड पर मारुति सुजुकी शोरूम के सामने बड़े नाले में शव पड़े होने की जानकारी मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला. पुलिस के मुताबिक शव करीब दो से तीन दिन पुराना था. उस समय तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी. अब धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है और हत्या की असली वजह का पता लगाने की कोशिश जारी है.
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