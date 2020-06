UP To Delhi Bus Service: जहां एक ओर देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहीं सरकार धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू कर रही है. मार्च के चौथे सप्ताह से लेकर 31 मई तक देश में लॉकडाउन लगा हुआ था इस कारण सबसे ज्यादा लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. लॉकडाउन के कारण हवाई और सड़क के द्वारा यातायात के सभी तरह के साधन बंद थे. अब जब एक बार फिर से परिवहन शुरू हो गया है तो सरकार लगातार जनता को सहूलियत देने की कोशिश कर रही ताकि वे आसानी से अपने शहर को जा सकें. इस बीच उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने वाली है. Also Read - Covid-19 के कारण IIT Bombay में इस साल नहीं होगा फेस टू फेस लेक्चर, 62 सालों में पहली बार होगा ऐसा

अब उत्तर प्रदेश की राजधानी से राष्ट्रीय राजधानी के लिए सरकार ने बस सर्विस शुरू कर दी है. लखनऊ से दिल्ली के लिए यात्रियों को हर दो घंटे में एसी बस की सुविधा मिलेगी. यात्रियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ये वॉल्वो बसें आलमबाग से चलकर दिल्ली तक पहुंचाएंगी.

कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिल्ली के हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं. इसलिए बस सर्विस लेने वालों को यह ध्यान देना होगा कि यह बसें दिल्ली बॉर्डर तक ही जाएंगी.उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ये वॉल्वो बसें आलमबाग से चलकर नोएडा होते हुए दिल्ली बॉर्डर कौशाम्बी तक जाएंगी. दूसरे राज्य के लिए बसों के संचालन पर रोक के चलते लखनऊ से आनंद विहार के लिए कोई बस नहीं चलेगी.

जो यात्री बस से दिल्ली जाना चाहते हैं उन्हें बता दें कि लखनऊ से दिल्ली के लिए यात्रियों को बसे सुबह आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही बसे मिलेंगी. लखनऊ से दिल्ली तक जानें के लिए एक यात्री को 1272 रुपए देनें होंगे. इससे पहले दिल्ली तक का सफर तय करने लिए एक यात्री को 1289 रुपए देने पड़ते थे.