राजधानी लखनऊ ने रचा इतिहास, बना ये उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला शहर

Lucknow Zero Waste City: लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है.जहां नगर निगम के कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है.

Lucknow Zero Waste City: लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां नगर निगम के कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है. स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के तहत शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के शुरू होने से यह संभव हो पाया है. इसके बाद लखनऊ को औपचारिक रूप से “जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी” घोषित किया गया है. इसका मतलब है कि अब शहर में ताजा कचरा खुले में कहीं भी नहीं फेंका जाएगा. यह कदम शहर को साफ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करेगा. इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और लोगों को गंदगी व बीमारियों से राहत मिलेगी. लखनऊ ये उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला शहर है.

शिवरी प्लांट से बढ़ी कचरा प्रोसेसिंग क्षमता

नया शिवरी प्लांट रोजाना 700 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस करने में सक्षम है. इसके शुरू होने के बाद लखनऊ में अब तीन आधुनिक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट हो गए हैं. तीनों की कुल क्षमता 2,100 मीट्रिक टन प्रतिदिन से ज्यादा है. जबकि शहर से हर दिन करीब 2,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है. इसका मतलब है कि अब पूरा कचरा सही तरीके से निपटाया जा सकता है. पहले कचरे को खुले मैदानों में डंप करना पड़ता था, जिससे बदबू, गंदगी और प्रदूषण फैलता था. अब यह समस्या लगभग खत्म हो जाएगी और शहर की सफाई व्यवस्था और मजबूत होगी.

वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटारा

लखनऊ में कचरे को दो हिस्सों में बांटा जाता है. लगभग 55 प्रतिशत जैविक कचरा होता है और 45 प्रतिशत अजैविक कचरा. जैविक कचरे से खाद और बायोगैस बनाई जाती है. इससे खेती और ऊर्जा दोनों को फायदा होता है. अजैविक कचरे को रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है या फिर आरडीएफ में बदला जाता है, जिसे सीमेंट और पेपर उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है. नगर निगम के अनुसार, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की दर 96 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है. वहीं, घरों से ही कचरे को अलग-अलग करने की प्रक्रिया 70 प्रतिशत से ज्यादा तक पहुंच गई है. यह लोगों की जागरूकता और नगर निगम की मेहनत को दिखाता है. लखनऊ में वर्षों से जमा पुराने कचरे यानी लिगेसी वेस्ट के निपटान में भी काफी प्रगति हुई है. कुल 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 12.86 लाख मीट्रिक टन का निपटान किया जा चुका है. इससे आरडीएफ, बायो-सॉयल और निर्माण कार्य में काम आने वाला मलबा निकाला गया है. लगभग 25 एकड़ जमीन को कचरे से मुक्त कर फिर से उपयोग लायक बनाया गया है. इस जमीन को अब एक आधुनिक वेस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है. यह शहर के विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है.

वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट

लखनऊ नगर निगम आगे चलकर शिवरी में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने की योजना बना रहा है. इस प्लांट से रोजाना 1,000 से 1,200 मीट्रिक टन आरडीएफ से बिजली बनाई जाएगी. इससे कचरे का सही उपयोग होगा और बिजली भी बनेगी. अभी आरडीएफ को दूर-दूर के सीमेंट प्लांट में भेजना पड़ता है, जिससे खर्च और प्रदूषण बढ़ता है. नया प्लांट लगने से यह समस्या कम होगी. इससे लखनऊ स्वच्छता के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ेगा.