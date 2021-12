Ludhiana Court Blast update: केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) ने लुधियाना कोर्ट विस्फोट की घटना (Ludhiana Court explosion incident) पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय में एक और उच्च स्तरीय आंतरिक सुरक्षा बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में आईबी निदेशक अरविंद कुमार (IB Director Arvind Kumar), सीआरपीएफ और एनआईए प्रमुख (CRPF & NIA Chief) कुलदीप सिंह (Kuldiep Singh) और बीएसएफ के डीजी (BSF DG Pankaj Singh) पंकज सिंह, एनआईए और एमएचए के अन्य अधिकारियों के साथ शामिल हुए.Also Read - आप ने जारी की पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 18 उम्‍मीदवारों तीसरी लिस्‍ट, देखें नाम

Union Home Secretary holds another high-level internal security meet at MHA to discuss the Ludhiana Court explosion incident. IB Director Arvind Kumar, CRPF &NIA Chief Kuldiep Singh and BSF DG Pankaj Singh attend the meeting along with other officials of NIA and MHA: Sources pic.twitter.com/qKVTNhN35q

— ANI (@ANI) December 24, 2021