  • Hindi
  • India Hindi
  • Ludhiana Father Son Sentenced 10 Years Black Sedan Heroin Smuggling Case

बाप-बेटे ने कार को बना दी ड्रग्स की चलती फिरती दुकान, तस्करी का तरीका देख पुलिस भी चौंकी, कोर्ट का फैसला कंपा देगी रूह

लुधियाना के बीआरएस नगर में एक काली स्विफ्ट कार से 1.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के जुर्म में अदालत ने पिता-पुत्र को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है. दोनों पर अदालत ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

Published date india.com Published: February 13, 2026 1:30 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Drug case father son
कोर्ट ने ड्रग तस्करी के आरोप में बाप-बेटे को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई. (AI Image)

लुधियाना के निवासी सतीश कुमार और उनके बेटे सूरज कुमार को पंजाब के बीआरएस नगर इलाके में अपनी काली सेडान कार से 1.7 किलो हेरोइन सप्लाई करने के जुर्म में दोषी पाया गया है. विशेष अदालत ने उन्हें 10 साल की जेल और दोनों पर एक-एक लाख का भारी जुर्माना लगाया है.

कार में बना डाला ड्रग्स की दुकान

इस पूरे मामले की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी जब एसटीएफ मोहाली को एक गुप्त सूचना मिली थी. पुलिस ने माता गुजरी पार्क के पास नाकाबंदी की और संदिग्ध काली स्विफ्ट कार को रोका. कार में पिता-पुत्र सवार थे. तलाशी के दौरान कार के हैंडब्रेक के पास रखे एक काले पॉलीथिन बैग से 1.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की हुई. जांच के दौरान पुलिस को केवल ड्रग्स ही नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीन, 30 जिप-लॉक पाउच और दो लाइटर भी मिले, जिससे साफ था कि यह कार केवल परिवहन के लिए नहीं बल्कि ड्रग्स की रिटेल सप्लाई के लिए एक चलती-फिरती दुकान की तरह इस्तेमाल हो रही थी.

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कब और किसके खिलाफ लाया जा सकता है? जानें राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने से क्यों पीछे हटी सरकार 0

STF मोहाली को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जाए जा रहे हैं. घेराबंदी के दौरान एक काली स्विफ्ट कार को रोका गया, जिसमें सतीश कुमार और उसका बेटा सूरज कुमार सवार थे. चेंकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ी के हैंडब्रेक के पास रखे काले लिफाफे से 1.7 किलो हेरोइन बरामद हुई. ड्रग्स के साथ पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 30 लॉक वाले पाउच और दो लाइटर भी जब्त किए.

क्या पुलिस की गवाही सजा के लिए पर्याप्त है?

हां, ड्रग तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस अधिकारियों की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय है, तो केवल स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति सजा से बचाव का आधार नहीं बन सकती. जज डॉ. रजनीश ने बचाव पक्ष के झूठे फंसाने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की सत्यनिष्ठा पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके खिलाफ कोई ठोस दुर्भावना सिद्ध नही हो.

अदालत की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिकारियों की गवाही को बेहद मजबूती के साथ पेश किया. डिफेंस काउंसिल ने जिरह के दौरान पुलिस की कहानी को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन वे गवाहों के बयानों में कोई विसंगति निकालने में विफल रहे. कोर्ट ने कहा कि पुलिस की गवाही किसी भी निजी व्यक्ति की गवाही जितनी ही मान्य है. फैसले में सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.