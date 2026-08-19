3 सेकेंड में चलीं 3 गोलियां... लुधियाना के पिज्जा शॉप में ताबड़तोड़ फायरिंग, देखें खौफनाक वीडियो

पंजाब के लुधियाना में एक पिज्जा शॉप पर दो हथियारबंद लोगों ने अचानक तीन गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई है. पुलिस हमले के पीछे गैंगवार, विवाद या रंगदारी की आशंका जांच रही है.

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लुधियाना की पिज्जा शॉप में दो हमलावरों ने कुछ सेकेंड में तीन गोलियां चलाईं.

फायरिंग की पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है.

‘Gopi Lahoriya Group’ नाम के सोशल मीडिया पेज ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है.

पुलिस गैंगवार, पुराने विवाद और रंगदारी समेत कई एंगल से जांच कर रही है.

Ludhiana Pizza Shop Firing Video: पंजाब के लुधियाना में मंगलवार (18 अगस्त) देर रात एक पिज्जा शॉप में हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई. दुकान के अंदर घुसे दो हथियारबंद युवकों ने कुछ ही सेकेंड में तीन गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है.

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि दो युवक दुकान के अंदर दाखिल होते हैं. उस समय अंदर दो लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे. हमलावरों के पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है. करीब तीन से चार सेकेंड के भीतर लगातार तीन गोलियां चलाई जाती हैं.

अचानक हुई गोलीबारी से दुकान में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच जाती है. लोग जान बचाने के लिए दुकान से बाहर की तरफ भागते नजर आते हैं. फायरिंग के बाद दोनों हमलावर भी बिना रुके वहां से निकल जाते हैं.

CCTV से सुराग तलाश रही पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच टीम CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर आए थे या फिर दुकान पर फायरिंग के पीछे कोई दूसरी वजह थी. वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और हमलावरों की पहचान से जुड़े सुराग भी जुटाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट से गैंग एंगल की आशंका

फायरिंग के बाद मामले में गैंग कनेक्शन की आशंका भी सामने आई है. सोशल मीडिया पर ‘Gopi Lahoriya Group’ नाम के एक पेज से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.

LUDHIANA, PUNJAB | FIRING AT PIZZA OUTLET CAUGHT ON CCTV A pizza outlet in Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana came under heavy gunfire late at night with the entire incident captured on CCTV. A video of the firing has now surfaced on social media. Meanwhile a social media… pic.twitter.com/t4fwcerYbN — contentkikamii (@contentkikamii) August 19, 2026

हालांकि पुलिस ने अभी इस सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पोस्ट वास्तव में हमले से जुड़े लोगों ने ही डाली है या किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया है.

रंगदारी की मांग की भी जांच

पुलिस हमले के पीछे संभावित गैंगवार या एक्सटॉर्शन के एंगल से भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी पुराने विवाद, कारोबारी रंजिश या रंगदारी से जुड़ी मांग की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

जांच के दौरान पुलिस दुकान के कर्मचारियों और घटना के समय वहां मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा सकती है. CCTV फुटेज के अलावा आसपास लगे दूसरे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों के आने और भागने की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

फिलहाल इस गोलीबारी के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस की प्राथमिकता हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ना और यह पता लगाना है कि आखिर पिज्जा शॉप को निशाना क्यों बनाया गया. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सोशल मीडिया पर सामने आए दावे समेत सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है.