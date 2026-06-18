'प्रिय मित्र नरेंद्र, फ्रांस और भारत की दोस्ती...', राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को हिंदी में दिया खास संदेश, जमकर की तारीफ

फ्रांस दौरे के समापन पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंदी में संदेश देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक विदाई दी. मैक्रों ने भारत-फ्रांस मित्रता की सराहना की, मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल की तारीफ की और भारत की नवाचार क्षमता को दुनिया के लिए प्रेरणादायक बताया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 18, 2026, 11:18 PM IST
'प्रिय मित्र नरेंद्र, फ्रांस और भारत की दोस्ती...', राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को हिंदी में दिया खास संदेश, जमकर की तारीफ

फ्रांस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा विदाई संदेश मिला जिसने भारत और फ्रांस के रिश्तों की गहराई को फिर से दुनिया के सामने ला दिया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंदी में बोलकर पीएम मोदी को विदाई दी और दोनों देशों की दोस्ती को ‘अमर’ बताया.

मैक्रों का ये स्पेशल संदेश सोशल मीडिया और कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने मुस्कुराते हुए हिंदी में कहा, ‘प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है. दौरे के लिए शुक्रिया करता हूं. फ्रांस-भारत की दोस्ती अमर रहे.’ हिंदी बोलने के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या मैंने सही बोला.

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इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने अंग्रेजी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका फ्रांस दौरा बेहद सफल और सार्थक रहा. उन्होंने कहा कि फ्रांस भारत के साथ अपनी मित्रता को बेहद महत्व देता है और दोनों देश आने वाले वर्षों में और भी करीब आएंगे. मैक्रों ने ये भी कहा कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से फिर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

मोदी के रिकॉर्ड कार्यकाल की सराहना

फ्रांस में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम के दौरान मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई दी. उन्होंने मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बताया.

मैक्रों ने कहा कि ये उपलब्धि केवल एक नेता की सफलता नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के भरोसे का भी प्रमाण है. उन्होंने मोदी के नेतृत्व को दृढ़ और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है.

भारत की नवाचार शक्ति पर जताया भरोसा

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की भी खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि भारत की युवा आबादी, विशाल प्रतिभा और हर साल बड़ी संख्या में तैयार होने वाले इंजीनियर देश को नवाचार का वैश्विक केंद्र बना रहे हैं.

मैक्रों के अनुसार, भारत केवल जनसंख्या के लिहाज से ही बड़ा देश नहीं है बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के पास वो क्षमता है जो आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

चंद्रयान-3 का किया विशेष उल्लेख

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मैक्रों ने चंद्रयान-3 मिशन को देश की वैज्ञानिक क्षमता का शानदार उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा और दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत का परिचय दिया.

मैक्रों ने इस मिशन की कम लागत और तेज निष्पादन की भी सराहना की. उनके मुताबिक, ये दिखाता है कि भारत सीमित संसाधनों में भी बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखता है.

भारत-फ्रांस संबंधों को मिली नई मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत और फ्रांस के संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास और मित्रता भी मौजूद है. मैक्रों का हिंदी में दिया गया संदेश इसी मजबूत रिश्ते की झलक माना जा रहा है, जिसने दोनों देशों की दोस्ती को एक नया भावनात्मक आयाम दे दिया.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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