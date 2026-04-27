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'कांग्रेस ने बहनों के हक पर डाका डाला...', महिला आरक्षण पर CM मोहन यादव का विपक्ष पर तीखा हमला

Mohan Yadav Target Congress: मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हुआ. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महिला अधिकारों को लेकर उसके रुख की आलोचना की और सरकार की योजनाएं गिनाईं.

Published date india.com Published: April 27, 2026 10:59 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com | Edited by India.com Hindi News Desk email india.com
'कांग्रेस ने बहनों के हक पर डाका डाला...', महिला आरक्षण पर CM मोहन यादव का विपक्ष पर तीखा हमला

Mohan Yadav Attack on Congress: मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया. सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का शासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित हो गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विपक्ष पर तीखा हमला बोला.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही. उनके अनुसार, अब समय आ गया है कि महिलाओं को हर स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने ‘नारी शक्ति वंदन’ जैसे प्रयासों को महिला भागीदारी बढ़ाने वाला बताया.

‘महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे MP’

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे रहा है. स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में लाखों महिलाएं स्व-सहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं.

विपक्ष पर तीखा हमला

विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण के मुद्दे को वर्षों तक लंबित रखा और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ फैसले लिए.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी पहलें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं और बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने का अवसर दिया है.

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महिला सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी और सख्त कानून.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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