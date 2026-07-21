मैरिड होकर लिव-इन किया तो 5 साल की जेल, प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबरी का हक... MP में पास हुआ UCC बिल, जानें क्या-क्या बदलेगा

समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि प्रदेश के 93 फीसदी लोगों ने UCC का समर्थन किया है.

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मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (21 जुलाई 2026) को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास हो गया है. मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिकता कानून में शादीशुदा रहते हुए लिव-इन करने वाले कपल के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान रखा है. वहीं, पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को बराबरी का अधिकार देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से पास हो जाएगा.

UCC पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने, संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया. इसके बावजूद सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया.

93 फीसदी लोगों ने किया UCC का समर्थन

समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि प्रदेश के 93 फीसदी लोगों ने UCC का समर्थन किया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस की निगाह खराब है, इसलिए वह सीधी बात भी तिरछी नजर से देखती है. उसे दुनिया भी तिरछी दिखाई देती है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के सामाजिक और धार्मिक संस्कार पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन राज्य में होने वाले सभी विवाहों का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा.

आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के UCC बिल में क्या-क्या है:-