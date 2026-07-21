मैरिड होकर लिव-इन किया तो 5 साल की जेल, प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबरी का हक... MP में पास हुआ UCC बिल, जानें क्या-क्या बदलेगा

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (21 जुलाई 2026) को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास हो गया है. मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिकता कानून में शादीशुदा रहते हुए लिव-इन करने वाले कपल के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान रखा है. वहीं, पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को बराबरी का अधिकार देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से पास हो जाएगा.
UCC पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने, संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया. इसके बावजूद सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया.
93 फीसदी लोगों ने किया UCC का समर्थन
समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि प्रदेश के 93 फीसदी लोगों ने UCC का समर्थन किया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस की निगाह खराब है, इसलिए वह सीधी बात भी तिरछी नजर से देखती है. उसे दुनिया भी तिरछी दिखाई देती है.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के सामाजिक और धार्मिक संस्कार पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन राज्य में होने वाले सभी विवाहों का शासकीय पंजीयन अनिवार्य होगा.
आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के UCC बिल में क्या-क्या है:-
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, UCC में बहु विवाह और तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध है. सभी समुदायों के लिए एक समय में सिर्फ एक ही विवाह वैध होगा. शादी के लिए पुरुषों की मिनिमम उम्र 21 साल और महिलाओं की 18 साल तय की गई है.
UCC में तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा विवाह के लिए निकाह हलाला करवाने या बढ़ावा देने को आपराधिक अपराध माना गया है.
मुस्लिम समुदायों में मौखिक तलाक या किसी अनौपचारिक पंचायत के फैसले को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी. तलाक केवल कानून में निर्धारित आधारों पर ही संभव होगा.
शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. शादी के 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए.
मध्य प्रदेश के समान नागरिकता कानून में‘अवैध संतान’ की अवधारणा खत्म कर दी गई है. अब शादी, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे.
बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो. माता और पिता दोनों को भी फर्स्ट कैटेगरी का उत्तराधिकारी माना गया है.
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को साथ रहने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष घोषणा दर्ज करानी होगी. लिव-इन के लिए दोनों की मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है.
अगर पहले से शादीशुदा कोई शख्स लिव-इन रिलेशन करता है, तो ये अपराध माना जाएगा. इसके लिए 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
अगर पुरुष अपनी लिव-इन पार्टनर को छोड़कर जाता है, तो उसे महिला को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है.
बिना रजिस्ट्रेशन एक महीने से ज्यादा वक्त तक लिव-इन में रहे, तो 3 महीने की सजा का प्रावधान है. साथ में 10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा.
लिव-इन कपल ने गलत जानकारी दी, तो भी 3 महीने तक जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. नोटिस मिलने के बाद भी सही जानकारी नहीं दी, तो 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
वहीं, हत्या जैसे गंभीर अपराध में उत्तराधिकार अधिकार समाप्त हो जाएंगे. अगर कोई कानूनी वारिस नहीं होगा, तो संपत्ति राज्य के पास चली जाएगी.
अनुसूचित जनजातियों (ST), संरक्षित पारंपरिक समुदायों और घुमंतू या अर्धघुमंतू जनजातियों को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है.