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Madhya Pradesh Cm Mohan Yadav Following Pm Modi Instructions Exactly Set An Example Of Simplicity In Singrauli See Photos

PM मोदी के निर्देश को सेम टू सेम फॉलो कर रहे मध्य प्रदेश CM मोहन यादव, सिंगरौली में पेश की सादगी की मिसाल, देखें Photos

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्यूल बचाने की गुजारिश के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं. पहले वे मेट्रो से सफर करते दिखाई पड़े, तो सिंगरौली में टूरिस्ट बस सेवा के सहारे मंच तक गए.

सिंगरौली में पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav singrauli: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री 23 मई को सिंगरौली जिले के प्रवास पर थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का पालन करते हुए सादगी की मिसाल पेश की. सिंगरौली पहुंचते ही सीएम डॉ. मोहन जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल एनसीएल ग्राउंड पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काफिला पूरी तरह त्याग दिया. यह कदम उठाकर उन्होंने संदेश दिया कि किसी जनप्रतिनिधि की पहचान प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि जनता का प्रेम और उसकी सेवा है.

जनसेवा के मुल्यों के साथ काम करने की प्रेरणा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह सरल और सहज अंदाज नागरिकों को भा गया. बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि जनप्रतिनिधियों की पहचान केवल पद और प्रोटोकॉल से नहीं, बल्कि जनता से जुड़ाव, सादगी और सेवा भावना से होती है. मुख्यमंत्री का यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के उस मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को सादगी, अनुशासन और जनसेवा के मूल्यों के साथ काम करने की प्रेरणा दी जाती है.

बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगरौली महोत्सव नगर गौरव दिवस 2026 में भादग लेने के साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ो रुपये की लागत की परियोजना का उद्घाटन किया.

आज सिंगरौली जिले के बैढ़न में ₹11.56 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमिपूजन किया। इस खेल परिसर में हमारे प्रतिभावान युवाओं के लिए बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अधिक से अधिक अवसर… pic.twitter.com/SzxqADyHoK — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 23, 2026

मौके पर मौजूद रहे ये लोग

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ बस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, विधायक सिंहावल विश्वामित्र पाठक मौजूद रहे.

आज ‘सिंगरौली महोत्सव नगर गौरव दिवस 2026’ में सहभागिता कर विचार साझा किए। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक श्री @Kailashkher जी सहित अन्य कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। यह भव्य महोत्सव ऊर्जाधानी सिंगरौली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जन उत्साह का अद्भुत प्रतीक है। pic.twitter.com/tdBmwZUElm — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 23, 2026

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वहीं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष ओम जैन, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, जनप्रतिनिधि कांतदेव सिंह एवं सुंदरलाल शाह भी उपस्थित थे.