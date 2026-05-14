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देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में कई जिंदगियां तबाह, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान; मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख सहायता
मध्यप्रदेश के देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट ने कई परिवारों को झकझोर दिया. हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की.
मध्यप्रदेश के देवास जिले में गुरुवार (14 मई, 2026) को हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए. दरअसल, टोंककला क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक हुए धमाके के बाद आसपास का इलाका धुएं और आग की लपटों से घिर गया. विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत अभियान शुरू किया. राहत और बचाव कार्य कई घंटों तक चलता रहा. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. प्रशासन अभी भी मलबे की जांच कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि फैक्ट्री में विस्फोट कैसे हुआ.
CM मोहन यादव ने जताया दुख
हादसे के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है. मुख्यमंत्री ने तुरंत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए और पूरे मामले की जांच के आदेश जारी किए.
सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसके साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज कराने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के प्रभारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है. प्रशासनिक टीम पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रही है और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जाएगी.
स्थानीय लोगों के अनुसार, फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग तेजी से फैल गई, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाके के बाद इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली.
प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं. शुरुआती आशंका है कि पटाखों में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील पदार्थों के कारण विस्फोट और ज्यादा खतरनाक हो गया. जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है.
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