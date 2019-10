मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को एक पांच सितारा होटल में भीषण आग लग गई. यह आग विजय नगर थाना के गोल्डन गेट होटल में लगी. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगी हैं. होटल में कई लोगों के फंसे होने की भी खबरें आ रही हैं. फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है.

Madhya Pradesh: Fire breaks out at a hotel in Indore. More details awaited. pic.twitter.com/gzdsJuQo9J

— ANI (@ANI) October 21, 2019