नई दिल्ली: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) में एक थाना इंचार्ज पति ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा. पत्नी की गलती ये थी वह पुलिस स्टेशन इंचार्ज पति के एक महिला से संबंधों का विरोध कर रही थी. इसके बाद गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने पत्नी को सरेआम न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि घसीटते हुए चप्पलों से उसकी पिटाई भी की. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

#WATCH Madhya Pradesh: Gandhwani Police Station Incharge Narendra Suryavanshi assaulted his wife in Dhar allegedly after she opposed his illicit relationship with another woman. SDOP Manawar says, “Narendra has been sent to district lines. Investigation is underway.” (11.02.2020) pic.twitter.com/11rK9DtoVd

