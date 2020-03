भोपालः भारतीय जनता पार्टी के विधायक 5 दिनों तक दिल्ली के पास मानेसर के एक रिसोर्ट में रहने के बाद रविवार की देर रात को विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल पहुंच गए. इन विधायकों को होटल और रिसॉर्ट में रुकाया जा रहा है. राज्य में चल रहे सियासी घमासान के बीच सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है इससे पहले विधायकों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के मकसद से मनेसर के एक रिसॉर्ट में रोका था इन विधायकों को विशेष विमान से बीते रविवार रात को लगभग 2 बजे दिल्ली से भोपाल लाया गया. राजा भोज हवाई अड्डे पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे. इस मौके पर सुरक्षा के खास इंतजाम रहे .

Madhya Pradesh BJP MLAs, who were staying at ITC Grand Bharat Hotel in Gurugram (Haryana) arrive at Bhopal Airport, via Delhi. BJP State President VD Sharma also present. pic.twitter.com/foCPNMLDC9

— ANI (@ANI) March 15, 2020