भोपाल: मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमल नाथ से सरकार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बहुमत साबित करने को कहा है. राज्यपाल टंडन ने देर रात को मुख्यमंत्री कमल नाथ को पत्र लिखकर कहा है कि, राज्य के 22 विधायक अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके है, इनमें से छह मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने के साथ उनकी सदस्यता भी खत्म की जा चुकी है. इस्तीफा दे चुके सभी विधायक सुरक्षा में विधानसभाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होना चाहते है. राज्यपाल के पत्र में मुख्यमंत्री से कहा गया है, “आप भी बहुमत हासिल करने की सहमति दे चुके है. भाजपा ने भी ज्ञापन दिया है.”

Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon: Floor test in #MadhyaPradesh Assembly to be held on March 16. pic.twitter.com/OFDsnLkSt8

— ANI (@ANI) March 14, 2020